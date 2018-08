Dette faget må flest elever ta om igjen

– Høyere fravær og strykprosent i kroppsøving, er noe vi i skolen har vært kjent med i mange år, sier Tormod Korpås, rektor og leder av Utdanningsforbundets lederråd.

– ALVORLIG: – Det har blitt færre som stryker i kroppsøving de siste åra, men tre prosent er ganske mange, sier Tormod Korpås, som er mangeåring rektor. Foto: Utdanningsforbundet

I 2017–2018 fikk 2,8 prosent av elevene ikke karakter i kroppsøving i VG2 på grunn av høyt fravær eller manglende vurderingsgrunnlag, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

Selv om tallet er forholdsvis lavt og har sunket fra 3,3 prosent på to år, mener Utdanningsforbundet at det er urovekkende:

– Tre prosent er ganske mange, sier Korpås til NRK.

Videregåendeelever som mangler karakter, må ta det opp igjen faget som privatist for å få godkjent utdanning.

Korpås viser til studier som antyder at rundt ti prosent av elevene mistrives i kroppsøvingsfaget, og at jenter mistrives mest.

– Så det ligger noe alvorlig bak disse tallene, selv om de er lave og synkende, sier Korpås.

– Ton ned prestasjon

Ifølge rektoren føler mange elever at de blottstiller seg på en helt annen måte i kroppsøving enn man gjør i akademiske fag, og at faget knyttes til kropp, utseende og prestasjonskrav.

KROPPSNÆRT: Agathe Waage, som leder Elevorganisasjonen, sier mange elever gruer seg til kroppsøvingstimene fordi det føles personlig og intimt å bli vurdert fysisk. Foto: Elevorganisasjonen

– Det er svært vanskelig for en del elever og fører til større fravær.

Utdanningsforbundet tror en del av løsninga kommer i det allerede igangsatte arbeidet med å fornye alle skolefagene, i kombinasjon med å gi kroppsøvingslæreren bedre tid til elevene sine.

– I tillegg bør nok prestasjonsfokuset i kroppsøvingsfaget tones ned, sier Korpås.

– Føles personlig og intimt

Leder i Elevorganisasjonen, Agathe Waage, sier til NRK at kroppsøving veldig ofte er diskusjonstema blant elevene, og at mange gruer seg til timen.

– Det handler om at elevene lever i et samfunn der de opplever mye kropps- og prestasjonspress, noe som blir enda tydeligere i kroppsøving. Det handler om kroppen og kan føles personlig og intimt. Mange synes det er veldig krevende å bli vurdert fysisk, sier Waage.

Helsesøster i videregående Camilla Rørtveit sier mange elever synes det er belastende å skulle kle av seg foran andre.

– Du er mer synlig i gym, for du er fysisk i kroppen din og blir vurdert ut fra hva du får til med den. Det kan bekrefte alle tabuene du har fra før. Det er noe annet å sitte ved pulten og svare, sier helsesøsteren.

Utfordring med dobbelttimer

Både Elevorganisasjonen, Utdanningsforbundet og helsesøsteren deler synet på at fremtidige læreplaner i kroppsøving bør ha mindre fokus på fysiske ferdigheter, og mer på innsats, oppmøte og læreevne.

Agathe Waage tror også at høyere fravær i kroppsøving handler om at det er et lite fag som består av dobbelttimer.

– Da skal det veldig lite til før man når fraværsgrensa hvis man er borte den dagen.

Lederen i Elevorganisasjonen mener derfor en løsning kan være å fjerne fraværsgrensa eller myke den opp for småfag som kroppsøving.