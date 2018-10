Dette er vinnerne: Legen som hjalp voldtektsofre og kvinnen som overlevde IS-fangenskap

Fredag ble det kjent at Mukwege og Murad deler årets fredspris for sin kamp mot menneskehandel og voldtekt som våpen.

Voldtekt er blitt omtalt som et stille våpen som brukes til å ødelegge hele samfunn, hvor konsekvensene er så dyptgripende at de ødelegger mennesker og samfunn lenge etter at krigen er over.

Et tydelig symbol for ofrene er irakiske Nadia Murad, en jesidisk menneskerettighetsaktivist.

I august 2014 ble Murad tatt til fange av terrorgruppen IS sammen med 150 andre kvinner i Mosul. Etter tre måneder med gjentatte voldtekter hver dag, klarte hun å rømme fra IS' sexslaveri.

Siden har Murad reist verden rundt for å rette søkelyset mot seksuell vold i krigføring. Hun har startet «Nadia's Initiative» for å hjelpe ofre for folkemord, masseovergrep og trafficking til å bygge opp livene sine igjen.

Vinner av Nobels fredspris for 2018. Hun er den nest yngste vinner av fredsprisen etter Malala Yousafzai, som var 17 år da hun mottok den i 2014.

Født i 1993 i landsbyen Kocho i Irak, der hun vokste opp og drømte om å bli historielærer og makeup-artist.

Tilhører den etniskreligiøse folkegruppa yazidi, som ikke anerkjennes som rettroende av muslimer.

Mistet begge foreldre og seks av sine ni brødre da IS gjennomførte folkemord mot yazidiene fra 3. august 2014.

Kidnappet med sine to søstre av IS, tvunget til å konvertere og brukt som sexslave til hun rømte en måned senere.

Har delt sin historie med FN og verden og kjemper for rettferdighet for yazidiene.

FNs første goodwill-ambassadør for verdighet for overlevende ofre for menneskehandel

Hedret med Eus menneskerettighetspris og Vaclav Havels pris i 2016. (Kilde: http://www.nadiamurad.org)

Mistet foreldre og seks brødre

Jezidiene i Kocho i Nord-Irak ble angrepet av IS den 3. august 2014. Det selverklærte kalifatet ville utrydde den etniskreligiøse minoriteten. Omkring 3.100 ble drept – halvparten skutt, halshogd eller brent levende – de fleste menn og eldre kvinner, inkludert Murads mor og seks av hennes brødre.

6.800 jesidier ble kidnappet. Gutter ble sendt til rekrutteringsleire, jenter i stor grad til sexslaveri. De rundt 150 unge kvinnene fra landsbyen til Murad ble tatt til fange og sendt til Mosul. De ble utsatt for grove overgrep, brent med sigaretter, slått og brukt som sexslaver:

– Vi var flere hundre studenter med drømmer om en jobb og en framtid. Men IS knuste drømmene våre. 3.500 kvinner og jenter holdes fortsatt i fangenskap, sa Murad da hun var i Norge i januar 2016.

Rømte

Murad har siden 2016 vært Goodwill-ambassadør for FN. Foto: Ronald Zak / AP

Murad klarte etter flere forsøk å rømme fra IS i november 2014. Ett år senere fortalte hun FNs sikkerhetsråd sin historie om torturen, frykten og de grusomme overgrepene. Hun tryglet FN om å utslette IS.

Motet hennes fikk medlemmene til å bryte ut i spontan applaus, noe de sjelden gjør. Ifølge The Independent gråt FNs generalsekretær Ban Ki-moon da han hørte hennes historie, som gjorde ham trist og rørt på en gang:

– Nadia har så mye styrke, mot og verdighet. Med all rett krever hun en verden der alle barn får leve i fred.

FN-resolusjon

Siden september 2016 har hun vært FNs første goodwillambassadør for overlevende av menneskehandel. Hun er det første overlevende offeret som har fått i oppgave å strekke ut en hånd og jobbe for verdigheten til andre overlevende etter menneskehandel.

Sammen med sin advokat Amal Clooney fikk Murad gjennom en resolusjon i FN som skal gjøre det mulig å få stilt IS for Den internasjonale straffedomstolen for forbrytelser de har utsatt Murad og andre for.

– Voldtekt blir brukt for å ødelegge jenter og kvinner, og for å garantere at de aldri mer vil være i stand til å leve et normalt liv. IS har gjort jesidi-kvinner til kjøtt som kan kjøpes og selges, sa Nadia Murad til FNs sikkerhetsråd i desember i 2015.

Irakiske Nadia Murad (t.v.) har blitt et sterkt symbol for kvinner som har overlevd massevoldtekter i krig. Hun vært nominert til fredsprisen i flere år. Sammen med sin advokat Amal Clooney har hun skapt som mål å få stilt IS for Den internasjonale domstolen i Haag, dømt for krigsforbrytelser. Foto: Bebeto Matthews / AP

FN-ambassadør

I 2016 nominerte blant annet SVs Audun Lysbakken Murad til Nobels fredspris i 2016. I stedet ble hun tildelt EUs menneskerettighetspris – Sakharov – prisen – sammen med Lamiya Aji Bashar.

Bashar kommer fra samme landsby og har opplevd mye av det samme som Murad, men klarte først å rømme i april 2016.

Ett av Murads mål har vært å ta saken til Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag, noe menneskerettighetsadvokaten Amal Clooney ønsket å bidra til. Clooney representerer nå flere ofre for voldtekt og kidnapping gjennomført av IS. I september vedtok Sikkerhetsrådet i FN å etablere et granskingsutvalg som skal samle inn bevis for IS’ overgrep mot jezidifolket i Irak.

– Det er et viktig skritt på veien mot rettferdighet at ofrene endelig skal få oppleve at sakene kommer for retten, uttalte Clooney til BBC. Men hun understreket at det fremdeles gjenstår mye før de når målet.

Jesidien Nadia Murad brøt sammen da hun besøkte Urix i 2016. Hun har blant annet reist til Norge for å fortelle hva hun opplevde under IS-fangenskap i Nord-Irak.

Brøt sammen i studio

I 2016, da Murad var i Norge, var hun blant annet gjest i NRK-programmet Urix. Der fortalte Murad detaljert om livet som IS-fange i hjembyen Kocho i Nord-Irak.

– Mitt ønske til den norske regjeringen og andre land er at dere må se hvorfor vi ble utsatt for folkemord på grunn av vår religion. Dette må stemples som folkemord, fordi det er på grunn av vår religion at vi ble utsatt for dette, sa Murad.

På et tidspunkt, da Murad skulle fortelle om de omfattende overgrepene, ble det for mye for Murad, og hun brøt sammen i studio. I etterkant av programmet fortalte Murad at hun ønsket at klippet ble publisert.

Bel. dokumentar. Doktor Mukwege behandler kvinner som har blitt utsatt for gruppevoldtekter av Rwanda-militsen i Den demokratiske republikken Kongo. I 2014 ble han tildelt Sakharovprisen for tankefrihet for sitt fryktløse engasjement for å få satt en stopper for disse grusomme overgrepene. Han har blitt utsatt for en rekke dødstrusler og får nå beskyttelse av FNs fredsbevarende styrker. Og sammen med seg i kampen for rettferdighet har han kvinnene som har fått tilbake sin verdighet takket være ham. (L'homme qui répare les femmes: la colère d'Hippocrate)

Legen som reparerer krigens sår

En av de få mennene som har engasjert seg i voldtekt som en krigsstrategi og bidratt til å få temaet på den internasjonale dagsordenen, er den kongolesiske legen Denis Mukwege.

Mukwege er grunnleggeren av Panzi Hospital, et sykehus i Kongo som har spesialisert seg på å ta imot og behandle kvinner som er utsatt for seksualisert vold. Hver måned tar de imot og behandler 400 kvinner som er blitt utsatt for gruppevoldtekter.

Den kongolesiske legen har vært en gjenganger på nominasjonslisten til fredsprisen, og blant forhåndsfavorittene år etter år.

Han har tidligere mottatt både FNs menneskerettighetspris og EU-parlamentets Sakharov-pris for arbeidet for voldtektsofre og mot voldtekt som våpen.

Ved å gi prisen til Mukwege sammen med Murad får komiteen også belyst IS' og andre terrorgruppers brutale fremferd i land som Irak og Syria i tillegg til den dystre historien i Mukweges hjemland Kongo.

Mukwege har vektlagt at denne typen seksuelle overgrep mot kvinner kan forstås som et sakte utfoldende folkemord, og at kampen mot det må skje gjennom forbrødring mellom menn, som sier at dette må bekjempes i både lokalsamfunn og militære enheter.