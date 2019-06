Dette er verdens beste restaurant

Den franske restauranten Mirazur stakk av med seieren da verdens 50 beste restauranter i 2019 ble kåret.

I fjor kom norske Maaemo på en 35.-plass, men i år rykket Oslo-restauranten ned til 55. Listen går nemlig til 120.-plass, men det er de første 50 som blir lagt mest merke til.

– Det er klart vi er stolte av å være i så fint selskap, sier kjøkkensjef og deleier i Maaemo, Esben Holmboe Bang.

Han synes det er fantastisk at folk har stemt på restauranten hans.

– Vi er jo bare en liten restaurant i Oslo og det å bli nevnt som en av de beste restaurantene i verden er kjempestas.

Han sier plasseringen ikke er så viktig, og tror 55.-plassen blant annet henger sammen med at det var færre jurymedlemmer innom Maaemo denne runden enn forrige. Listen blir nemlig utarbeidet basert på stemmer fra en jury på over 1000 eksperter.

– Så det at vi faktisk kom så høyt i år betyr at de som har vært her har hatt en fantastisk opplevelse. Det er det viktigste for oss. Vi har både vært på 79.-plass og 35.-plass og bare det å være nevnt som en av de aller beste restaurantene i verden er vi selvsagt veldig stolte av.

Norske Esben Holmboe Bang og hans restaurant Maaemo ble ikke med på listen over verdens 50 beste restauranter i år. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

The World's 50 best restaurants har hatt kåringer siden 2002, og det er blitt en prestisjetung konkurranse. Nytt i år er at tidligere vinnere ikke får komme på førsteplass, og de fem beste fra tidligere år får heller ikke stå på listen.

Årsaken er at det ofte ble de samme restaurantene som vant og som havnet i toppen, og håpet er at nye restauranter vil få sjansen når de tidligere vinnerne kastes ut.

De 17 tidligere årene listen har blitt kåret har det nemlig bare vært sju forskjellige vinnere. De tidligere vinnerne havner i stedet i en «Best of the Best»-gruppe.

Det betyr for eksempel at spanske El Bulli, som har vunnet fem ganger tidligere, ikke kan vinne igjen.

Samtidig er situasjonen annerledes for danske René Redzepi og restauranten hans Noma i København. De har vunnet fire ganger tidligere, men siden da har han flyttet restauranten og bygget den opp på nytt - dermed kunne han havne på en andreplass i år.