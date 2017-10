Dette er sakene Venstre går inn i forhandlinger med

Motpolene i den kommende regjeringsforhandlinga holdt i dag sine landsstyremøter.

Venstre-leder Skei Grande fokuserte på en sak som ofte har skilt Venstre fra Frp, nemlig klimapolitikken. Siv Jensen på sin side la vekt på å forklare hvorfor Frp må forhandle med Venstre.

– Vi må utforme en nye og bedre klimapolitikk på borgerlig side, sier Trine Skei Grande til landsstyret.

Her er Grandes fire «pillarer for et nytt borgerlig klimaprosjekt»:

1. Skape et marked for nullutslippsløsninger.

Grande sier hun vil «bygge videre på elbilsuksessen», med å fortsette å favorisere nullutslippsbiler. Hun tar til orde for et tidligere omtalt CO₂-fond, og en garanti for bompengefritak inntil det ruller 1000 nullutslippslastebiler i Norge.

2. Utvikle nullutslippsløsninger for alle typer fartøy innen 2030.

3. Gjøre Norge mindre oljeavhengig, blant annet ved å revidere skattesystemet i oljesektoren.

Her trekker Grande også fram viktigheten av å verne visse havområder mot oljeboring.

– Høyre, Ap og Frp bør lytte til flertallet i befolkninga når flertallet sier at vi bør verne Lofoten, Vesterålet og Senja og alle de andre sårbare områdene, sier Grande.

4. Øke investeringer i fornybar energi globalt og legge til rette for en «grønn finansnæring i Norge».

– Norsk klimapolitikk må gå fra å være et politisk tapsprosjekt til å bli et prestisjeprosjekt for de store partiene, sier Grande.

Hun har tidligere sagt at hun tror Venstre har tapt velgere på klimasaker.

I tillegg til klimasaken, sa Grande at partiet også de neste fire åra skal fokusere på skole, miljø og arbeidsplasser.

Siv Jensen: – Derfor er det viktig at vi forhandler med Venstre

Espen Leirset, statsviter og forsker ved Nord Universitet. Foto: Nord universitet

Frp har landets mest klimaskeptiske velgere, ifølge en nylig undersøkelse. En Frp-politiker sa tidligere denne uka til NTB at han er skeptisk til om samarbeid med Venstre «utvanner Frp-politikken».

I sin tale til landsstyret argumenterte Frp-leder Siv Jensen for hvorfor Frp skal forhandle med Venstre.

– Et flertall gir avklarte politiske rammer.

– Derfor er det viktig at vi setter oss ned og forhandler med de andre partiene, for å gi landet en trygg og styringsdyktig regjering også de neste fire årene, sier Jensen i talen.

Hun trakk fram Frps motstand mot den kommunale eiendomsskatt på boliger som en «uhyre viktig» sak for Frp i de kommende regjeringsforhandlingene.

Samtidig viet hun taletid til viktigheten av gode skoler og sa at «lærere har verdens viktigste jobb».

Etter talen avviser Jensen overfor NTB at det er noen uro i partiet rundt forhandling med Venstre.

SKOLEPOLITIKK: Se Frp-leder Siv Jensen understreke sitt utgangspunkt for regjeringsforhandlinger, før hun går over til å fortelle om viktigheten av skolepolitikken.

Statsviter: – Regjeringspartiene legger smørsida fram

Espen Leirset, statsviter og forsker ved Nord Universitet, mener mye tyder på at regjeringspartiene nå gjør seg spiselige for sin mulige samarbeidspartner, Venstre.

– Opplever du at skole tradisjonelt sett er et viktig tema for Frp?

– Vanligvis har det ikke vært et profilert område for partiet. Generelt er det mye som tyder på at regjeringspartiene prøver å legge seg med smørsida fram nå, fordi de ønsker å ha med Venstre i regjering, sier Leirset, som presiserer at han ikke har hørt landsstyretalene til de to partiene.

Han mener regjeringspartiene «har lært» av de siste budsjettprosesser, med «mer kontrovers enn ønskelig for de to partiene».

– Derfor legger de nå opp til en retorikk som i liten grad provoserer spesielt Venstre, for å legge opp til et godt forhandlingsklima, sier han.

Når det gjelder eiendomsskatten, tror Leirset tror det blir lett å få med Venstre på å innskrenke den, men ikke på å fjerne den – slik Jensen tar til orde for i sin landsstyremøtetale.