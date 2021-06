Dette er reglene for Janssen-vaksinen i Norge

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– For noen vil det være viktig å få vaksine raskere. For eksempel om du skal på en nødvendig reise til et land med høy smitte, sier helseminister Bent Høie på pressekonferansen.

Vaksinen er tatt ut av vaksinasjonsprogrammet, men skal kunne tas som en frivillig ordning. Hvordan dette skal løses i praksis, forklarer regjeringen nå

– Legene vil ha behov for å sette seg inn i ordningen selv før kontakt med publikum, så ikke ring før 15. juni, sier Høie.

Disse skal kunne ta vaksinen

Helsedirektoratet mener vaksinen kan være aktuell i disse situasjonene:

Nødvendige reiser til land med høy smitte eller områder der legen vurderer at nytte overstiger risiko ved Janssen-vaksinen.

Personer som har en så krevende livssituasjon knyttet til det å være uvaksinert at den tiden som gjenstår fram til annen vaksine tilbys, truer liv og helse

Når et nært familiemedlem har alvorlig kreftsykdom, eller der et nært familiemedlem mottar annen immunsupprimerende behandling og legen vurderer at nytten av vaksinen overstiger risiko med Janssen-vaksinen.

Når legen vurderer at det foreligger alvorlig psykisk lidelse, fare for liv eller vesentlig svekkelse av livskvalitet som følge av langvarig isolasjon og tung tiltaksbyrde.

I tillegg kan det ut ifra en konkret medisinsk faglig vurdering være tilfeller hvor legen ut fra en helhetlig vurdering og ut fra kjennskap til personens livssituasjon, vurderer at fordelene for den enkelte overstiger risikoen. Dette må ta utgangspunkt i den enkeltes livssituasjon.

– Det vil være personer som får nei. Det er den type avveininger den norske helsetjenesten gjør daglig, sier Høie.

Ingen leger skal tvinges

Ingen leger skal tvinges til å sette denne om de er prinsipielt imot å vaksinere med noe som er tatt ut av vaksinasjonsprogrammet.

Vaksinene fra AstraZeneca ble satt på vent i mars etter tilfeller av alvorlig blodpropp. Janssen-vaksinen kom aldri i bruk i Norge etter lignende bivirkninger i andre land. De to vaksinene bruker lignende vaksineteknologi.

Folkehelseinstituttet mener risikoen er større enn gevinsten man får fra de to vaksinene.

Danmark har åpnet for både Janssen og AstraZeneca frivillig.

Jørgen Skavlan: Vil ikke tilby

SIER NEI: Lege Jørgen Skavlan vil ikke tilby Janssen-vaksinen. Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

Legeforeningen, som organiserer 96 prosent av legene i Norge, fraråder sine medlemmer å sette Janssen-vaksinen.

Lege Jørgen Skavlan sier til NRK at de ikke vil tilby vaksinen hos dem.

– Vi kommer ikke til å tilby Janssen-vaksinen hos oss. Vi mener at vaksinetilbudet i Norge er godt nok med trygge vaksiner og med økende og god progresjon. Når en lege setter en vaksine, tar vi et ansvar og når det finnes gode alternativer har vi landet på det, skriver Skavlan i en SMS til NRK.

KRITISK: President i Den norske legeforening, Marit Hermansen har sagt at hun vil fraråde norske leger å sette Janssen-vaksinen på folk, selv om vaksinen er frivillig å ta. Foto: Thomas Barstad Eckhoff / Thomas Barstad Eckhoff/Den norske legeforening

Legeforeningen har reagert på dagens nyhet fra regjeringen.

– Vi står fortsatt på vår faglige vurdering og fraråder bruk av Janssen-vaksinen. Begrunnelsen er sannsynligheten for bivirkninger, og fordi vi har bedre alternativer. Helsegevinsten ved bruk av Janssen-vaksinen står ikke i forhold til helserisikoen. Dette er den samme vurderingen som Helsedirektoratet legger til grunn, sier president Marit Hermansen.

