Dette er pasientane som var med i AstraZeneca-undersøkinga

I alt elleve medisinske fagfolk ved Oslo universitetssjukehus og Universitetssjukehuset Nord-Norge har den siste tida arbeidd for å sjå om det er ein samanheng mellom vaksinen til AstraZeneca og alvorleg blodpropp, låge blodplater og blødingar.

Fredag publiserte dei funna i publisert i det medisinske tidsskriftet The New England Journal of Medicine.

Dei undersøkte fem av pasientane som fekk alvorlege reaksjonar etter å ha fått vaksinen, og fann blant anna svært høge antistoff i blodet, som kan føre til blodplatefall og blodpropp.

Dei fem pasientane

Den yngste av pasientane var 32 år, den eldste 54 år. Felles for alle fem var at dei kom til sjukehus med alt frå feber og hovudverk til redusert medvit om lag ei veke etter vaksinasjon.

Undersøkingar som blei gjort ved sjukehuset viste at fleire av pasientane hadde låge blodplateverdiar og blodproppar i kroppen. Fleire av pasientane blei behandla med blodfortynnande medisinar og blodplatetransplantasjon.

Nokre av pasientane måtte også gjennom operasjonar på grunn av hevingar i hovudet.

Tre av dei fem pasientane i undersøkinga døydde av reaksjonane dei fekk.

Pause i vaksineringa

Bruken av AstraZeneca-vaksinen i Noreg blei sett på pause 11. mars, etter at det blei påvist biverknader hos ein del av dei som hadde fått vaksinen.

Etter vaksinestoppen har vi fått rundt 170.000 nye dosar av vaksinen.

Det er uvisst om desse kjem til å bli brukt. 15. april skal FHI ta stilling til om dei vil ta opp igjen bruken av vaksinen. Då vil vi ha rundt 200.000 ubrukte dosar av vaksinen.

Dersom han blir stoppa permanent, vil det forsinke vaksinetempoet i Noreg med nokre veker, ifølge FHI. Men då må dei andre produsentane levere som venta.

Dette er pasientane som blei undersøkt:

Pasient 1 37 år gammal kvinne som hadde hovudverk som utvikla seg etter ei veke etter vaksinasjonen med AstraZeneca-vaksinen. Ho hadde feber, hovudpine og eit svært lågt nivå av blodplater då ho kom til akuttmottaket. CT av hovudet viste blodpropp. Ho fekk blodfortynnande medisin. Situasjonen forverra seg neste dag, og ny skanning viste massiv hjernebløding med heving. Ho fekk tilført blodplater og blei operert. To dagar etter operasjonen døyr pasienten.

Pasient 2 42 år gammal kvinne som hadde hovudpine ei veke etter vaksinasjon. Tilstanden blei raskt verre, og då ho kom til akuttmottaket tre dagar etter, hadde ho redusert medvit. Undersøkingar av hjernen viste blodpropp og fortetting av blodårene. Ho blei operert og fekk tilført blodplater og blodfortynnande middel. Etter åtte dagar fekk ho kortison og behandling for ein mogleg autoimmun reaksjon. Talet på blodplater aukar etter dette, men ho døyr likevel etter to veker på intensivavdelinga.

Pasient 3 32 år gammal mann som kom til akuttmottaket med ryggsmerter sju dagar etter vaksinasjon. Han hadde ingen underliggande sjukdommar utanom astma. Ingen teikn på bløding eller nevrologiske utfall. Blodprøver viste eit svært låg tal av blodplater. CT av bryst og buk viste blodpropp og fortettingar fleire stader. Han får same behandling som pasient to for å bremse immunrespons. Han får også blodfortynnande. Ny CT viser at blodproppane har begynt å løyse seg opp. Han blir skriven ut etter dag 12, men fekk blodfortynnande medisin.

Pasient 4 39 år gammal kvinne som kom til sjukehuset med magesmerter og hovudpine åtte dagar etter vaksinasjon. Noko reduserte blodplater blir oppdaga. Ei ultralydundersøking av magen var normal, og ho blei skriven ut. Hovudverket auka i intensitet, og ho kom tilbake to dagar seinare. CT viste massiv blodpropp i hjernen. Talet på blodplater er framleis lågt, rund halvparten av det som er normalt. Ho har ikkje feber og ingen nevrologiske sjukdommar. Ho får same behandling som dei andre. Ho får normalisering av blodplater. Ny CT av hovudet viser at blodproppane er i ferd med å løyse seg opp. Ho blir skriven ut etter ti dagar, og er utan symptom og får same behandling som pasient nummer tre.

Pasient 5 54 år gammal kvinne med kjent høgt blodtrykk, og som fekk hormonerstatning. Ho kom til akuttmottaket med symptom på hjerneslag som hadde vore til stades då ho vakna, inkludert delvis lamming på venstre side av kroppen, ei veke etter vaksinasjon. Talet på blodplater er svært lågt, og CT av hovudet viste bløding i fremre del av hjernen. Ho fekk blodplatetransplantasjon. Same behandling som pasient fire. Ny CT viser ein stor blodpropp og aukande oppsamling av blod med heving. Ho blir lagt inn, og ein går inn i blodårene og prøver å fjerne blodproppen. Dette var vellukka, og pasienten får blodfortynnande medisin. To dagar etter blei behandlinga stansa fordi ein ikkje fekk kontroll på hevinga og ho døyr.