Når E24 sin samfunnsredaktør Torbjørn Røe Isaksen, Framtiden i våre hender-leiar Anja Bakken Riise og NRK sin økonomikommentator Cecilie Langum Becker skal finna ljospunkt frå 2023, er dei einige om mykje.

Men ikkje alt.

Tverrpolitisk semje

– Det er ikkje så lett å finna desse ljospunkta, seier Isaksen og held fram:

– Men eit ljospunkt er då Stortinget samla seg om Nansen-programmet.

Det er ei hjelpepakke til Ukraina med ei ramme på kring 75 mrd. kroner, som altså eit samla Storting stilte seg bak. Isaksen vedgår at bakteppet for støttepakka er dystert.

– Men at politikarar i Noreg klarar å samla seg om å stå opp for noko når det verkeleg trengst, er eit ljospunkt.

Torbjørn Røe Isaksen er samfunnsredaktør i E24. Han løftar fram tverrpolitisk semje om hjelpepakke til Ukraina som eit ljospunkt. Foto: Jorunn Hatling / NRK

Rentetoppen er (kanskje) nådd

– Dette er eit litt forkledd ljospunkt, seier økonomikommentator Becker.

Ho seier mykje tilseier at perioden med rentehevingar er bak oss, med atterhald om at det kan koma ei siste renteheving, er me kome til rentenivået me skal vera på ei stund.

Det meiner ho gjer kvardagen meir føreseieleg for både vanlege folk og bedrifter.

– Spesielt næringslivet trur dette kan vera eit vendepunkt for bustadmarknaden og for ein del bedrifter. Det kan vera ein positiv katalysator for økonomien.

Cecilie Langum Becker, økonomikommentator i NRK, seier det at me truleg er ferdige med rentehevingar er eit litt forkledd ljospunkt. Foto: Jorunn Hatling / NRK

Klimabevisste kommunar

Anja Bakken Riise frå Framtiden i våre hender meiner norske kommunar fortener honnør for innsatsen dei har gjort for klimaet.

– I norske kommunar syner dei siste tala at to av tre kommunar har redusert utsleppa sine frå 2009 til i dag. Og heile 80 kommunar seier dei vil stogga tapet av natur i sin kommune.

For berre tre år sidan var det berre tre kommunar med den type planar. Den positive endringa kjem ifylgje Riise i kjølvatnet av ein global naturavtale som kom på plass i fjor.

– No ser me at det der med å «tenkja globalt, handla lokalt» handlar om å omsetja dei store tankane til det me kan gjera noko med her heime.

Anja Bakken Riise frå Framtida i våre hender meiner det var fleire klima-ljospunkt i år. Foto: Jorunn Hatling / NRK

Klimasatsing i USA

Becker syner til at dei i USA gjennom «Inflation Reduction Act» skal bruka fleire hundre milliardar dollar på å redusera utslepp av klimagassar.

Pengane skal også brukast til å fremja grøn energi og elektrifisering i stor skala. Det meiner Becker er eit ljospunkt.

Tiltaket har fått både applaus og kritikk. Det er fordi ein del av pakka er slik at du ikkje får stønad dersom til dømes bilane eller batteria ein lagar ikkje blir produsert i USA.

Isaksen meiner at dette ikkje er eit ljospunkt. Han meiner det legg til rette for eit subsidie-kappløp.

– Det blir ikkje meir grøn omstilling av å flytta grøn produksjon frå Europa til USA. Det er noko positivt, men ei udiskutabelt god nyheit, det er det ikkje, seier han.

Panelet var einige om mykje, men ikkje alt, då dei skulle velja ut nokre ljospunkt frå 2023. Foto: Jorunn Hatling / NRK

India til månen

– India har blitt skildra som «framtidslandet». Dei har i år blitt verdas mest folkerike land, og har hatt imponerande økonomisk vekst, seier Isaksen om kvifor India er eit ljospunkt.

Han trekkjer også fram ei meir symbolsk hending: I august blei India det fjerde landet til å landa eit fartøy på månen.

– Dette er eit ljospunkt for indarar. Og dei er så mange at det er godt nytt for verda.

I år blei India det fjerde landet som landa eit fartøy på månen, då Chandrayaan 3 tok seg heilt ned på måneflata. Foto: Aijaz Rahi / AP

Ecuador seier «nei» til oljeleiting

Riise frå Framtiden i våre hender finn sitt ljospunkt i Latin-Amerika.

I august i år var det ei folkerøysting om korkje ein skulle seia «nei» til all ny oljeutvinning og samstundes trekkja tilbake alle eksisterande oljelisensar i Yasuni-nasjonalparken eller ikkje.

60 prosent ville ha slutt på oljeutvinninga i nasjonalparken.

– Det er eit stort førebilete. Her er eit land som slit med gjeld og lågt BNP, men som likevel ser at olje ikkje er framtida, seier Riise.

I Ecuador seier dei nei til oljeleiting i Yasuni-nasjonalparken. Her er medlem av ei stamme i nasjonalparken under ein demonstrasjon tidlegare i år. Foto: AFP

Gladnyheiter frå 2023

I tillegg til ljospunkta hadde paneldeltakarane teke med seg ei gladnyheit kvar, som gjev håp for framtida.

Medisin mot svangerskapskvalme

Becker syner til at forskarar no har funne ut at kvalme og oppkast under graviditet skuldast eit enkelt hormon.

Om ein no kan laga ein medisin som blokkerer dette hormonet sin påverknad på hjernen, vil det bety mykje for mange, verda over.

Snart kan ein reparera mobiltelefonar og nettbrett sjølv

Riise peiker på ei ny EU-forordning som gjer at det frå 2027 berre er lovleg å selja mobilar, nettbrett og datamaskiner der ein kan byta ut batteri og enkeltkomponentar sjølv, utan å bruka spesialverktøy.

Det meiner ho vil gjera at me kastar mindre elektronikk. Det vil vera bra for klima, og det vil gjera oss mindre avhengige av mineral og ressursar frå Kina til produksjon av elektroniske produkt.

Taylor Swift og hennar Eras-turné slår rekordar. Foto: Reuters

Taylor Swift

Isaksen meiner Taylor Swift og hennar Eras-turné er ei gladnyheit.

Swift-turneen er den mest lønsame turneen i verdshistoria, og har ifylgje Isaksen «kraft nok i seg til å løfta den økonomiske aktiviteten i landa den kjem til».

Fenomenet har fått namnet «funflation».