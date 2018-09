Dette er kravene til ny NHO-sjef

– Dette er en tung lederjobb, og det må litt av et kaliber til for å bli toppleder i NHO, sier president i NHO, Arvid Moss, til NRK.

Tirsdag ble det kjent at Kristin Skogen Lund slutter som toppsjef i NHO for å bli konsernsjef i Schibsted-konsernet. Hun har vært leder for Næringslivets Hovedorganisasjon i seks år, og hun har vært en profilert leder.

NHO-presidenten roser Lund for jobben hun har gjort.

– Hun har gjort NHO bredere og tydeligere, som innen sakskompleks som likestilling og foreldrepermisjon, sier Moss.

Vil ha tydelig leder

NHOs styre skal allerede denne uken sette i gang prosessen med å finne ny administrerende direktør. Styret møtes en av de første dagene.

– Hvilke kvaliteter kommer styret til å vektlegge nå som dere leter etter Skogen Lunds etterfølger?

– NHO er en viktig samfunnsaktør som representerer med enn 50 prosent av arbeidsplassene i det private næringslivet. Det er viktig med en tydelig leder, en tillitsskapende og trygg leder, sier Moss.

Vedkommende må dessuten ha gode samarbeidsevner.

Hodejeger på jobben

Direktør Ole Erik Almlid i NHO er konstituert som administrerende direktør inntil ny sjef er på plass. Almlid har til media gitt inntrykk av at han ikke er en kandidat til å overta jobben permanent.

Flere profilerte kvinnelige ledere som Berit Svendsen, Alexandra Gjørv og Kristin Clemet er allerede trukket frem som mulige kandidater til å etterfølge Kristin Skogen Lund.

– Vil dere at den nye toppsjefen også er kvinne?

– Vi søker den beste lederen, helt uavhengig av kjønn, fremhever Moss.

NHOs-president sier at jakten vil foregå både internt og ellers ute i næringslivet.

– Vil dere bruke hodejegere til å finne etterfølgeren hennes?

– Ja, det vil være fornuftig å bruke profesjonelle rådgivere i denne prosessen.

Digital kompetanse

Hodejegere NRK har snakket med fremhever at sjefen for Næringslivets Hovedorganisasjon bør ha bred ledererfaring, kompetanse fra flere bransjer, samfunnsinnsikt og politisk teft.

– Dessuten må den nye NHO-sjefen ha høy digital kompetanse og forståelse for det digitale skiftet som skyller over oss og som vi ennå ikke helt aner konsekvensene av annet at det endrer arbeidet til arbeidstakerne og som påvirker sterkt medlemsbedriftene i NHO, fremhever direktør Geir Lislerud i Mercuri Urval.

– Den nye direktøren må være løsningsorientert og kunne manøvrere i dette landskapet hvor mye er preget av usikkerhet om fremtiden, sier Lislerud.

Lislerud mener at personen som ansettes ikke bare må ha politisk teft og god og dyp næringslivskompetanse. Vedkommende må også forstå hvordan verden vil utvikle seg.

– Den nye NHO-sjefen bør forstå hvordan næringslivet ser ut også i 2025 og 2038. Det er den verden som NHO-bedriftene vil møte, sier Lislerud.