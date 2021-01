Dette er koronavinnerne: – Vekstrater vi aldri før har sett

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Store deler av varehandelen har hatt et eventyrlig år, etter at korona snudde hverdagen vår på hodet i mars, viser tall fra SSB (se tabell under).

Engroshandel av tobakk har økt salgsverdiene med hele 55 prosent.

Hos Sol Cigar i Oslo merket de en nesten umiddelbar effekt da grensene stengte i mars, forteller daglig leder Frederik Legernæs.

– Det har jo vært gøy, alle som driver en forretning synes jo det morsomt når det går bra. Så det er jo et år vi kommer til å se tilbake på som veldig, veldig spesielt.

HEKTISK: Stengte barnehager, en ansatt i karantene og en annen i fødselspermisjon gjorde det ekstremt hektisk i vår, forteller daglig leder hos Sol Cigar, Frederik Legernæs Foto: Fredrik Kampevoll / NRK

Hva som skjer når pandemien er over, sier Legernæs er vanskelig å si.

– Vi har fått veldig mange kunder det året her, som jeg håper har vært fornøyd med oss og vår service, og som kanskje vil fortsette å bestille i nettbutikken vår og handle i butikken. Men salget vil nok gå ned igjen etter hvert som grensene åpnes.

* Tall fra 2. til 4. termin.

– Varig skifte

Og det er ikke bare for tobakksvarer det har tatt av etter mars. Deler av netthandelen har økt omsetningen med godt over 60 prosent.

– Det er vekstrater vi aldri før har sett i varehandelen, og sannsynligvis heller aldri kommer til å se igjen, sier Harald Jachwitz Andersen, som er direktør for Virke Handel.

VEKST: Harald Jachwitz Andersen sier veksten varehandelen har hatt i år har vært eksepsjonell, spesielt innen netthandel. Foto: Virke

For grensehandelsvarer og smittevernprodukter tror han varehandelen går tilbake mol normalen når pandemien er over.

Men han tror det blir en stor og varig endring:

– Jeg tror nok vi kommer til å se et varig skifte hva gjelder varehandelen på nett.

– Stor betydning

Virke, som representerer handelsnæringen, mener de gode tallene bør glede oss.

– Det er av stor betydning, selvfølgelig for varehandelen, men også for norsk økonomi. Varehandelen er Norges desidert største private arbeidsplass, der over 350.000 mennesker hver dag går på jobb.

Tallene fra SSB strekker seg frem til september. Det er lite som tyder på at vi var ferdige med handlingen etter sommeren, sier Jachwitz Andersen.

– Vi har ingen grunn til å tro annet enn at den veksten vi så til og med august, har fortsatt ut november og desember.

Rift om varene: – God, gammeldags hjemmebrent

Tross strenge skjenkeregler for utelivet, så bidrar salgsfest hos Vinmonopolet til at engroshandel av alkohol øker kraftig. Men det er ikke den eneste formen for alkohol det har gått mye av under pandemien.

I utleveringslokalet til rengjøringsgrossisten Skovly er det hyllemeter på hyllemeter med håndsprit, dispensere, munnbind og gummihansker.

– De siste månedene har vært veldig hektiske, men også litt blandet. Da samfunnet stengte ned i mars, var situasjonen uoversiktlig og det var usikkert hva vi fikk av forsyninger. Faktisk hadde vi permitteringer, fordi vi ikke visste hvordan markedet kom til å utvikle seg.

Det forteller markedsdirektør Thomas Sagen.

RIFT: Thomas Sagen sier at Skovly har måttet kaste seg rundt for å få tak i nok smittevernmateriell. I dag er det stort sett bare gummihansker det er vanskelig å dekke behovet for. Foto: Fredrik Kampevoll / NRK

– Men vi forsto veldig raskt at vi ikke kunne ha folk i permisjon, for vi er i en bransje med utrolig stor etterspørsel etter smittevernutstyr og desinfeksjonsprodukter.

Da etterspørselen tok av, var det mange produsenter som gjorde et lite triks for å få tak i nok desinfeksjonsmiddel, forteller Sagen.

– Det kan nok være at vi har vasket hendene våre i god, gammeldags hjemmebrent, som du kunne hatt i kaffen. Men nå er det ordentlige, tradisjonelle hånddesinfeksjonsmidler som er tilbake på markedet.

– Ikke skodd seg på krisen

Engroshandel med rengjøringsmidler har økt med omsetningen med 40 prosent fra i fjor. Hvor mye Skovly har økt salget, har ikke Sagen i hodet.

Og selv om salget har økt mye, så har innkjøpsprisene økt, siden det i hele verden har vært så stor rift om munnbind, desinfeksjonsmidler og gummihansker.

– Bransjen har sånn sett ikke skodd seg på krisen på noen måte.

– Så dere har ikke fått dere en pengebinge på bakrommet?

– Nei, det er ikke noen stor pengebinge. Vi driver i en bransje som er veldig konkurranseutsatt, der det tradisjonelt er små marginer.