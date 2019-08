Dette er kommentatorenes analyse av debatten

Arendalsuka åpnet i dag med direktesendt partilederdebatt på NRK.

– Jeg synes debatten er preget av at det står veldig mye på spill for veldig mange av partilederne og partiene. Til en viss grad var det litt overtenning, sier NRKs Magnus Takvam etter debatten.

En hovedsak var sommerens store tema – bompenger.

– Her var det åpenbart at Une Bastholm fra MDG har en klar linje og kan være kompromissløs, og har ikke disse taktiske hensynene å ta, mener Takvam.

NRK har bedt et knippe kommentatorer komme med sin analyse av mandagens debatt i Arendal.

Gir Støre ros

KOMMENTATOR I DAGBLADET: Ola Magnussen Rydje. Foto: Norsk studentorganisasjon

– Jonas Gahr Støre var overalt i kveldens debatt, og ble kveldens vinner. Kvikk og godt orientert i bompengespørsmålet, god i duell mot Siv Jensen, og parkerte Kjell Ingolf Ropstad i debatten om valgfrihet for familier, mener kommentator Ola Magnussen Rydje i Dagbladet.

FÅR ROS: Ap-leder Jonas Gahr Støre får skryt av kommentatorene for å ha vært offensiv i debatten.

Han mener KrF-lederen slet med å begeistre.

– Kjell Ingolf Ropstad snakker til sine egne på en grei måte, og vil sikkert tilfredsstille kjernen. Men KrF-lederen fikk aldri opp farten og klarer ikke begeistre. Leverte en under sperregrensa-opptreden i valgkampens første, store test, sier Rydje.

Han gir Støre en femmer og Ropstad to på terningen hos Dagbladet.

Har Støre og Grande på topp

KOMMENTATOR I VG: Tone Sofie Aglen. Foto: NRK

VGs Tone Sofie Aglen er langt på vei enig med Rydje, i hvert fall i vurderingen av Støre.

– Jeg vil si at det var to overraskelse. Jonas Gahr Støre hadde mest sjarm og var mest offensiv. Den som vi i VG kanskje synes var best, var Trine Skei Grande, som ofte er enten eller. I dag synes jeg hun brukte tiden godt og var konsis og tydelig, konkluderer Aglen.

Mener nykommer sviktet

KOMMENTATOR I ADRESSA: Siv Sandvik. Foto: Espen Bakken / Adresseavisen

Adresseavisens Siv Sandvik mener SV-leder Audun Lysbakken var best mandag kveld.

– Jeg mener Audun Lysbakken klarte seg best. Han er ofte god i dette formatet, og det var han også i kveld. Han er flink til å ta ordet, og flink til å komme med poengterte onelinere, som for eksempel: «Hvis klimaet var en bank, så hadde regjeringen reddet den for lengst». Klima og velferd i kommunene er saker som SV har eierskap til, poengterer Sandvik.

I likhet med Dagbladets kommentator, mener hun at den ferske KrF-lederen ikke hadde noen god dag på jobben.

– Han kom så vidt til orde i fellesrundene, og da han hadde sjansen til å utfordre Støre i KrFs hjertesak, valgfrihet for barnefamiliene, var det Støre som tok regien og fikk debatten der han ville ha den. Ropstad havnet på defensiven, og der ble han, mener Sandvik.

POLITISK REDAKTØR I DN: Kjetil B. Alstadheim. Foto: NRK

Også Kjetil B. Alstadheim i DN plasserer Ropstad lavt.

– Det var flere av partilederne som hadde gode øyeblikk i kveld, men Kjell Ingolf Ropstad var ikke blant dem. Da han i tillegg la ballen på straffemerket for Jonas Gahr Støre ved å invitere til debatt om valgfrihet for familiene og Støre kunne åpne ved å vise til KrFs innstramming av abortloven, ble det en runde Støre hadde minst like stor glede av som Ropstad, sier Alstadheim.

LATTER: – Jeg skjønner ikke hvorfor du står der og berter deg nå, sa Siv Jensen (Frp) til latter i salen.