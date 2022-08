Dette er den siste sommerhelgen: Det gjelder å bade nå!

August er på hell 🌞

Og høstværet er like om hjørnet.

Denne helgen er nok den siste hvor vi kan nyte temperaturer godt over 20 grader.

Flere steder på Sør- og Østlandet er det fortsatt sommerdager denne helgen. I Lier, Tønsberg og Evenstad var det 25 grader i dag, og Oslo var det 24.

I Pasvik i Finnmark har det vært godt over 20 grader, men det var nok den siste dagen.

– Det gjelder å bade nå. Skynd dere ut, sier statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe.

Kjøligere til uken

I Nord-Norge er sommeren over til uken. Der blir det skikkelig kjølig og temperaturene har vanskelig for å komme over ti grader i Tromsø og Finnmark.

– Det blir en kjølig avslutning på august, sier Walløe.

Også i resten av landet vil temperaturene gå nedover på temperaturskalaen, og færre vil oppleve temperaturer over 20 grader.

Men det er mye sol i vente, som varmer opp til 20 grader midt på dagen noen dager neste uke.

I Midt-Norge har det vært ganske kjølig i det siste.

– De får den samme luften som Nord-Norge merker. Temperaturene kommer ikke særlig over 15 grader i dagene framover, sier Walløe.

– Det kommer til å oppleves skikkelig høstlig enkelte steder neste uke, sier statsmeteorologen. Foto: Kamilla Pedersen

Badetemperaturene fortsatt bra

Badetemperaturene i Oslofjorden er fortsatt behagelig og ligger på mellom 18 og 20 grader.

Men de kommer til å synke i dagene framover på grunn av nordavind i starten av neste uke.

Vindretningen har mye å si for vanntemperaturen.

– Når vinden kommer fra nord, så blåses det varme vannet i overflaten ut til sjøs. Så kommer det kjøligere vann fra lenger ned, sier Walløe.

Nordmenn i sommervarmen på Sørenga. Foto: Camilla Svennæs Bergland / NRK

Skarpere luft

Ifølge meteorologene har en sommerdag 20 grader eller mer, høysommerdag 25 grader eller mer og tropedag 30 grader eller mer.

Temperaturen på natten og morgenen har blitt lavere, så mange har kanskje funnet fram høstjakken allerede.

– Det er skarpere luft og vil oppleves mer høstlig neste uke, sier Walløe.

Sommerdager i Norge hittil i år: