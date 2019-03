Dette er den bitre konflikten før pågripelsen av Waras samboer

Dramaet, som har pågått i fire måneder, toppet seg med pågripelsen av Bertheussen i går.

Laila Anita Bertheussen ble siktet for å ha tent på sin egen bil søndag 10. mars, for deretter å ha diktet opp at det hadde skjedd en straffbar handling.

SIKTET: Samboeren til Tor Mikkel Wara ble torsdag ettermiddag siktet for overtredelse av straffeloven paragraf 225 bokstav b for å foreta noe som vekker mistanke for at en straffbar handling er begått uten at den er det. Foto: PRIVAT

Bilbrannen var den siste av minst fem truende hendelser som har skjedd på eiendommen til justisministerparet siden desember i fjor.

Fredag ble det også kjent at teaterdirektør Anne-Cécile Sibué-Birkeland og de tre kunstnerne bak forestillingen «Ways of seeing» på onsdag ble siktet for å ha krenket privatlivets fred. Politiet fikk imidlertid ikke tingrettens godkjennelse til å ransake. Dette er anket til lagmannsretten.

To saker har altså pågått parallelt det siste halvåret: Spørsmålet om Black Box har krenket privatlivets fred. Og trusselsaken rundt boligen til Wara og samboeren.

Kvelden før den sjokkerende pågripelsen satt Pia Roll, teaterregissøren bak stykket «Ways of seeing», i et drøyt to timer langt vitneavhør med PST.

I avhøret fortalte Roll om flere episoder det siste halvåret.

Slik startet striden

Fra 21.–30. november i fjor satte Black Box Teater i Oslo opp forestillingen «Ways of seeing», regissert av Roll. I stykket ble det vist videoopptak av husene til personer med tilknytning til Høyre, Frp, Nato og Resett.

Opptakene var gjort i skjul, men teatersjefen på Black Box har i ettertid skrevet på hjemmesiden at «kunstnerne hele veien holdt seg innenfor loven da de gjennomførte videoopptakene.»

OMDISKUTERT KUNST: Black Box-teater satt i fjor høst opp det svært omdiskuterte stykket Ways of seeing. Foto: Leif Gabrielsen

Justisministerens hus var et av husene som ble filmet, og Waras samboer har vært i en åpen strid med teaterregissøren og anmeldte teateret for å ha vist bildene av huset deres.

Ifølge stykkets skapere handler det blant annet om hva som er lovlig og ikke lovlig for staten og individet.

Flere politikere har de siste månedene vært ute og hevdet at teaterstykket kan ha inspirert dem som har stått bak truslene mot justisministerparet.

TEATERREGISSØR: Pia Maria Roll har vært i en åpen strid med Waras samboer etter teaterstykket Ways of Seeing. Foto: Privat

– Regissør Pia Roll har formelt vært mistenkt uten å bli kalt inn til avhør. Vi ønsket nå å snakke med politiet og PST. Men PST kom oss i forkjøpet og innkalte til avhør, sier Rolls advokat Jon Wessel-Aas til NRK.

Dette avhøret fant sted onsdag kveld denne uka, dagen før Laila Bertheussen ble pågrepet og siktet.

– Aggressiv oppførsel

Under avhøret med PST fortalte Roll om tre episoder hun har opplevd som ubehagelige.

En kveld i slutten av november møtte Laila Anita Bertheussen opp på en av forestillingene deres, fortalte Roll. Waras samboer skal ha filmet og forstyrret forestillingen.

– Hun møtte opp i salen på en av forestillingene og hadde en aggressiv oppførsel. Hun filmet scenen og publikum, og forstyrret forestillingen slik at hun ble bedt om å forlate stedet. Hun ble bedt av teaterets folk å slette opptaket på grunn av opphavsrett, men det er usikkert om dette ble gjort, sier Wessel-Aas til NRK.

ADVOKAT: Jon Wessel-Aas i advokatfirmaet Lund & Co er advokaten til regissør Pia Roll og skuespillerne Sara Baban og Hanan Benammar. Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Bertheussens forsvarer John Christian Elden mener det er helt naturlig at hun har vært til stede på teaterforestillingen og flere andre arrangementer knyttet til saken.

– Hun har selvsagt vært opptatt av bakgrunnen for sjikanen og truslene som er rettet mot henne og familien etter Black Box sin oppsetning. Det er underholdende at Black Box er bekymret over at hun filmet en forestilling når denne gjelder ulovlig filming av hennes hus og privatliv. Hun har sikret seg bevis, og disse er overlevert politiet i stedet for internettet, svarer Elden i en SMS til NRK.

Natt til torsdag 6. desember ble justisministerens hus og bil tagget ned med hakekors og beskyldninger om rasisme. Bilen ble også forsøkt påtent.

NRK vet ikke om Wara og samboeren var hjemme i huset denne natta.

TIMENE FØR: Wara snakker om objektsikring i Stortinget. Den påfølgende natten ble hans eget hus og garasje tagget ned. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Neste dag møtte NRK justisminister Wara da han kom hjem. Han ville ikke kommentere om han var hjemme da taggingen skjedde.

Søppelkassen brenner

17. januar i år, dagen søppelkassen utenfor justisminister-huset ble påtent, skal Bertheussen ha vært til stede på et arrangement på Oslo Fotokunstskole. Tematikken var overvåkning og eksponering.

Blant deltagerne var Pia Roll og Jon Wessel-Aas, som begge skulle holde innlegg.

– Min klient har fortalt i avhør med PST at Bertheussen filmet mens Roll snakket, sier Wessel-Aas til NRK.

Ifølge vitner NRK har vært i kontakt med, var Bertheussen på stedet fra 09.00 til innleggene var ferdig ca. 10.30.

Brannen i søppelkassen utenfor justisministerens hus, skal ifølge politiet ha skjedd klokken 13.42 samme dag.

BRANN: Søppelkassen som brant ved boligen til justisminister Tor Mikkel Wara. Foto: Tipser/HRS

Mistenkelig gjenstand

Kvelden mandag 11. februar, like før klokken 19.00 fikk politiet en melding om funn av en mistenkelig gjenstand utenfor justisministerens bolig.

Gjenstanden var festet til bilen. Det ble også funnet brennbar væske.

NRK vet ikke hvor Tor Mikkel Wara eller Laila Anita Bertheussen oppholdt seg på dette tidspunktet.

1. mars deltok Pia Roll på et arrangement på Vega Scene i Oslo. Roll fortalte PST at Bertheussen ble observert i salen. Dette bekreftet Bertheussen selv på Facebook.

Dagen etter rykket politiets bombegruppe ut til justisministerens hus, etter at det ble funnet et brev som ble oppfattet som truende i postkassen.

Mediene meldte om dette klokken 15.35.

Bertheussen skrev følgende på Facebook 5. mars:

«Noen har atter vært hos oss og lagt et trusselbrev i tillegg til noe truende i postkassen vår. Dette medførte ny utrykking og aktivitet som påvirket hele vår lørdag. Dagen før hadde vi vært på VEGA SCENE og atter hørt på Pia Maria Roll Jessens evinnelige løgner. Vega er scenen som satte opp «Ways of seeing» den 26. februar vel vitende om alt vi har vært utsatt for pga. denne oppsetningen som først gikk på Black Box Teater i november i fjor.»

Innlegget ble slettet fra Bertheussens Facebook-profil etter pågripelsen torsdag ettermiddag.

Bilbrann

NY TRUSSEL: Politibil utenfor huset til Tor Mikkel Wara etter nok en trusselhendelse.

Natt til søndag 10. mars, klokken 01.41 ble nødetatene varslet om at bilen til justisministeren var satt i brann ved boligen til paret.

Det er dette forholdet Waras samboer er siktet for.

– Vi mistenker at siktede selv har satt på brannen, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland torsdag.

Hun understreker at de fortsatt etterforsker de andre hendelsene ved boligen.

– Hun er kun siktet for den siste hendelsen, men det er ikke unaturlig å se om det er noen sammenheng mellom denne hendelsen og tidligere hendelser, sier Bjørnland.

Justisminister Tor Mikkel Wara var på oppdrag i utlandet da dette skjedde, opplyser advokat John Christian Elden til NRK.

Bertheussen: – Politiet er på villspor

Advokat Wessel-Aas sier regissør Pia Roll nå er fornøyd med at perspektivet blir snudd.

– Det er ingen glede de føler. Hvis siktelsen stemmer, er dette en personlig tragedie. Men på egne vegne er de lettet over at perspektivet er snudd fra dem. De har følt at de har vært under mistanke av mange, blant annet på grunn av Bertheussens oppførsel i saken, sier Wessel-Aas.

På spørsmål om hvorfor pågripelsen skjedde torsdag, svarer PST at de ikke kommentere etterforskningstaktiske vurderinger.

Bertheussen mener siktelsen mot henne er grunnløs.

– Hun er helt klar på at politiet er på villspor, skrev Elden i en SMS til NRK torsdag kveld.