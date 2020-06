Dette er de nye festreglene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

De nye retningslinjene ble presentert på en pressekonferanse fredag.

Planlegger du å arrangere fest den nærmeste tiden, er den viktigste endringen at flere kan være samlet. Men hva regnes som offentlig sted, og hvem kan være arrangør?

Offentlig sted

For arrangementer på offentlig sted kan det etter 15. juni være opptil 200 personer samlet. Forutsetningen er at det er en ansvarlig arrangør, skriver Helsedirektoratet.

– Det betyr at en privatperson fra 15. juni kan leie et grendehus og være ansvarlig arrangør for 200 personer – forutsatt at vedkommende følger kravene i forskriften, sier pressevakt Birgitte Bøen i Helsedirektoratet.

Blant kravene er:

1 meter avstand.

Ingen syke kan møte.

Mulighet for god håndhygiene.

Oversikt over hvem som er til stede.

Informasjon til dem som deltar.

Bistår med smitteoppsporing.

Følger relevante standarder om smittevern.

Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3–6.

Dersom det for å finne tilbake til deltakerne, er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 10 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om det nedtegnes en egen oversikt,

Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. Det samme gjelder arrangementer i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut.

Som offentlig sted regnes blant annet:

Hoteller

Grendehus.

Forsamlingshus.

Konferansesaler.

Haller.

Er festen på et privat sted, gjelder fortsatt regelen om maks 20 personer. Og det må være minst én meter mellom gjestene som ikke tilhører samme husstand.

Du kan altså ikke arrangere en fest hjemme med over 20 personer, uansett hvor stort hus du har. Du kan heller ikke arrangere en fest ute i hagen med over 20 personer.

Ansvarlig arrangør

Hvis en privatperson leier et lokale, kan vedkommende stå som ansvarlig arrangør, opplyser Helsedirektoratet til NRK.

Man kan også leie et sted der utleieren står som arrangør.

«Det viktigste er at det skal være utpekt en ansvarlig arrangør som politi og helsemyndigheter kan forholde seg til, og som vil være i stand til å ivareta oppgaven. Dette kan være leietaker eller utleier.»

– Ved private arrangementer er det naturlig at leietakeren tar oppgaven som arrangør, men det kan også avtales med utleier at denne tar hånd om hele eller deler av oppgaven. Det er trolig mest praktisk at leietakeren holder oversikt over dem som er til stede og gir informasjon til de inviterte om smittevernreglene, sier Bøen.

Ved leie av restaurantlokale eller konferanselokale hvor restauranten eller hotellet utfører oppgaver i forbindelse med arrangementet, kan det være mer naturlig at eier av virksomheten er ansvarlig for at krav til smittevern overholdes.

– Hvis man leier et lokale uten å ha en klar avtale med utleieren om hvem som står som ansvarlig arrangør, vil det lett bli leietakeren selv som blir holdt ansvarlig, påpeker Bøen.

Tyder ikke på smitte via mat, men ...

Det viktigste er fortsatt at du holder deg hjemme og unngår å få besøk dersom du er syk.

Hold minst én meter avstand til andre, unntatt de du bor med til vanlig eller de som er dine nærmeste.

Gjør det lett for gjestene å vaske hender, både når de kommer og underveis.

Om det er mulig, er det best å treffes utendørs fordi det er lettere å følge anbefalingen om å holde minst en meter avstand til hverandre utendørs enn innendørs.

Nå må vi være sammen uten å klemme andre enn de vi bor sammen med til vanlig eller som er våre nærmeste.

Så langt tyder det ikke på at koronavirus smitter via mat eller drikkevann. Men god håndhygiene forebygger smitte. Derfor er det, som alltid, viktig at de som lager maten har god håndhygiene med grundig og hyppig håndvask.

Det er også viktig at de som lager maten er friske. Det samme gjelder gjestene, de må være friske og vaske hendene før måltidet.

Gjestene kan bruke det samme serveringsbestikket, men alle må ha hvert sitt spisebestikk. Unngå fingermat eller buffé.

Når noen overnatter hos deg bør alle være ekstra nøye med hygiene og huske å holde avstand. Overnatting gir større smitterisiko enn kortere dagsbesøk. Ved overnatting deler gjester og verter ofte bad, tar på flere av de samme overflatene og det er vanskeligere å holde avstand, skriver Helsedirektoratet.

