Dette er de nominerte til Gullruten 2019

11. mai er det igjen duket for «Gullruten» – denne gangen i Bergens storstue, Grieghallen.

I tillegg til fagpriser og publikumsprisen skal det deles ut 18 gullruter til den norske TV-bransjen:

Beste underholdningsprogram:

Truls àla Hellstrøm ( Plan B TV for TV2)

Skal vi Danse (Monster for TV 2)

På tur med Dag-Otto Seefood TV for TV 2)

Stjernekamp (Monster for NRK)

Beste konkurransedrevne reality:

71 Grader Nord ( Nordisk Film og TV for Discovery Norway)

Alt for Norge ( Monster for Discovery Norway)

Farmen ( Strix for TV 2)

Sommerhytta ( Strix for TV 2)

Beste reality:

Gift ved første blikk (Rakett TV for Discovery Norway

Tjukken & Lillemor (Plan B TV for TV 2)

Jorden Rundt på 6 steg (Nexico for NRK)

I lomma på Silje (Rubicon for Norway Entertainment)

Beste Dokusåpe:

Team Ingebrigtsen (Zacapa for NRK)

Reindrømmen ( F(x) Produksjoner for NRK)

Værdal´n Karsk & Base ( Ekkofilm for Discovery Norway)

113 (NRK for NRK)

Ungdomsserien 17 er nominert til beste dramaserie. Foto: Bendik Stalheim Moeller / NRK

Beste dramaserie:

Kielergata (Anagram Norge for TV 2)

Lykkeland ( Maipo film for NRK)

17 ( NRK for NRK)

Unge lovende (Monster for NRK)

Beste humorprogram:

Best før ( Seefood TV for TV 2)

Parterapi ( Seefood TV for NRK)

Hvite gutter (Feelgood SFTV for Discovery Norway)

Magnus (Viafilm og NRK for NRK)

Beste barne- eller ungdomsprogram:

ZoombieLars (Tordenfilm med NRK Super for NRK)

Helsesista ( Mastiff for TV 2)

Villa Mekk ( NRK for NRK)

Lik meg (NRK for NRK)

Beste livsstilsprogram:

Folkeopplysning (Teddy TV for NRK)

Lisenskontrolløren og livet (NRK for NRK)

Superhundene (Monster for NRK)

Eventyrlig oppussing (TMM Produksjon for Nordic Entertainment Group)

Beste nyhets-, sports- eller aktualitetsprogram:

Korrespondentene (Screen Story for TV 2)

Else om: selvmord (Mastiff for TV2)

Åsted Norge (Mastiff for TV 2)

URIX: Grenseløs - Klimaarven (NRK for NRK)

NRKs utenriksredaksjon sin reportasjeserie «Grenseløs» er laget av programlederne Hege Moe Eriksen og Gry Blekastad Almås.

16-år gamle Greta Thunberg har gått i front i kampen om å få beslutningstakerne til å ta klimaproblemene på alvor. Foto: Tobias Schwarz / AFP

Episoden «Klimaarven» tar for seg klimaopprøret startet av den 16-år gamle klimaaktivisten Greta Thunberg som for noen måneder siden begynte å arrangere skolestreik for klimaet. Tusenvis av skoleelever over hele Europa har senere fulgt i hennes fotspor, inkludert norske elever.

Hege Moe Eriksen og Gry Blekastad Almås står bak Urix-serien «Grenseløs» som er nominert for sin episode om «Klimaarven». Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Jeg synes det er vanvittig kult å bli nominert. Det er noe vi har jobbet veldig hardt for. Vi ønsket å lage denne serien for å vise frem utfordringene de unge står overfor i dag – om de så bor i Fredrikstad eller USA. Mange føler at de ikke blir sett, så vi ønsket med denne serien å ta de unge på alvor, sier Hege Moe Eriksen til NRK.

Beste TV-dokumentar:

Når knoklene blir til gelé (Norsk fjernsyn for VGTV)

Hatets vugge (UPNorth film for NRK)

Daniel og Simen (Hulias Film for NRK)

Brennpunkt: En søsters kamp (NRK for NRK)

Beste dokumentarserie:

Uro (Pandora Film AS for NRK)

Helene sjekker inn (NRK for NRK)

Overleverne (NRK for NRK)

Sinnssykt (NRK for NRK)

Helene sjekker inn er igjen nominert til årets Gullrute-priser. Foto: Anders Leines / NRK

Beste skuespiller:

Lykkeland - Anne Regine Ellingsæter (Maipo Film, NRK)

Parterapi - Kevin Vågenes (Seefood TV for NRK)

Kielergata (Thorbjørn Harr (Anagram Norge for TV2)

Lykkeland - Pia Tjelta (Maipo Film for NRK)

17 - Mohammed Aden Ali (NRK for NRK)

Lovleg - Kristine Ryssdalsnes Horvli (Rubicon TV for NRK)

Beste programleder:

Else om: selvmord - Else kåss Furuseth (Teddy TV for Discovery Norway)

Det jeg ikke fikk sagt - Solveig Kloppen - (TV Wonder for TV 2)

VM sjakk - Line Andersen (NRK for NRK)

På tur med Dag Otto - Kristian Ødegård og Dag Otto Lauritzen (Seefood TV for TV 2)

Nytt på Nytt - Bård Tufte Johansen ( NRK for NRK)

Dagsrevyen - Yama Wolasmal (NRK for NRK)

Yama Wolasmal tok over som programleder i Dagsrevyen for Jon Gelius i 2017.

Før det jobbet han i TV 2 i over 10 år, som reporter og utenriksreporter med særlig ansvar for Sør-Asia.

– Det er utrolig stat å bli nominert i en så gjev kategori. I år blir det ekstra tøft fordi man har slått sammen kategorien for beste mannlig og beste kvinnelig programleder. Så da konkurrerer jeg også mot noen svært dyktige kvinnelige kollegaer, sier Wolasmal til NRK.

Programleder i Dagsrevyen Yama Wolasmal er nominert til årets programleder. Her sammen med kollega Nina Owing. Foto: NRK

Årets deltager:

Melina Johnsen - Ex on the beach (Rubicon for Discovery Norge)

Svein Rosseland og Mona Tømran - Ja vil elsker camping (Rakett TV for Discovery Norge)

Joakim Mäkiperä og Sara Hansson Ishqair - Gift ved første blikk (Rakett TV for Discovery Norge)

Andreas - Superhundene (NRK for NRK)

Årets nyskaping:

Kongen av Gulset (Spark for NRK)

Villmark uten voksne (Novemberfilm for TV2)

Else om: selvmord (Teddy TV for Discovery Norway)

I lomma på Silje (Rubicon TV for Nordic Entertainment Group)

Publikumsprisen:

Jørgine Vasstrand

Lars Monsen

Solveig Kloppen

Bård Tufte Johansen

Silje Sandmæl

Vegard Harm og Morten Hegseth

Kevin Vågenes

Else Kåss Furuseth

Nicolay Ramm

Linn Skåber

Svein Østvik

Anne Lindmo