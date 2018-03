Dette er de nominerte til Gullruten 2018

Lørdag 5. mai blir den gylne ruten delt ut i Bergen. Komikeren Sigrid Bonde Tusvik skal for andre gang lede showet som har 20-årsjubileum i år.

I tillegg til fagpriser og publikumspris skal det deles ut gullruter i disse 18 kategoriene:

1. Beste reality

Ramm og Tørnquist redder Norge, TV2

Teenage Boss, NRK

Luksusfellen, MTGTV

Familieekspedisjonen, NRK

2. Beste nyhets- eller aktualitetsprogram

Insider Fem, Discovery Networks

Dagsrevyen, NRK

Valg 2017 Detektor, NRK

Faten tar valget, NRK

Faten Mahdi Al-Hussaini var programleder for "Faten tar valget". Foto: Chrisitan Breidlid / NRK

Redaksjonssjef for TV i P3, Håkon Moslet, syns det er stas med en nominasjon.

– Dette er veldig hyggelig for Faten og hele prosjektet. Serien fikk mye oppmerksomhet i forkant av publiseringen og skapte mye bråk. Så det er veldig hyggelig å få annerkjennelse for at det var en bra og viktig serie, sier han.

Mange reagerte på at programlederen bruker hijab og sammenlignet dette med saken der en nyhetsoppleser ikke fikk ha på seg kors når hun var på lufta.

– Vi ville bevisstgjøre første- og andregangsvelgere, få dem til å stemme. Vi ville også vise at Faten er noe mer en ei jente i hijab, sier Moslet.

3. Beste barne- eller ungdomsprogram

MGP jr, NRK

Sangofoni, NRK

Temadager overgrep, NRK

Zombielars, NRK

4. Beste dramaserie

Aber Bergen, MTGTV

Heimebane, NRK

Skam, NRK

En natt, NRK

5. Beste event eller sportssending

Marcus og Martinus i Spektrum, Discovery Networks

MGP, NRK

P3 Gull, NRK

Sykkel-VM i Bergen, TV2

6. Beste dokusåpe

Veterinærene, MTGTV

I kongens klær, Discovery Networks

Danskebåten, Discovery Networks

Tangerudbakken borettslag, Discovery Networks

7. Beste kvinnelige skuespiller

Ellen Dorrit Pedersen, Aber Bergen

Ane Dahl Torp, Heimebane

Gørild Mauseth, Monster

Myanna Buring, En natt

8. Beste mannlige skuespiller

Odd Magnus Williamsson, Aber Bergen

Tobias Santelmann, Grenseland

Axel Bøyum, Heimebane

Anders Baasmo Christiansen, En natt

9. Beste livsstilsprogram

Helsekontrollen, TV2

FBI, NRK

Hagetid, TV2

Eventyrlig oppussing, MTGTV

10. Beste konkurransedrevne reality

Paradise Hotel, MTGTV

Alt for Norge, Discovery Networks

Mesternes Mester, NRK

Mesternes Mester fikk for første gang en kvinnelig vinner. Nå kan programserien vinne Gullruten. Foto: NRK

11. Beste dokumentarserie

Datoen, NRK

Da vi styrte landet, NRK

Takin Ova, NRK

Søsken, TV2

12. Beste tv-dokumentar

Mellom oss, Aftenposten

69 minutter av 86 dager, Aftenposten

Den norske islamisten, NRK

St.Halvardhjemmet, NRK

13. Beste humorprogram

Stories from Norway, Discovery Networks

Hvite gutter, Discovery Networks

Hit for hit, NRK

Vikingane, NRK

14. Årets deltaker

Viktor Johannes Sandal, Datoen

Jon Henriks Larsen, Salangen nyheter

Markus Hennem Steen, Søsken

Familien Azeem, Familieekspedisjonen

15. Beste underholdningsprogram

En kveld hos Kloppen, TV2

Stjernekamp, NRK

Truls ala Hellstrøm, TV2

Huskestue, TV2

16. Årets nyskapning

Stories from Norway, Discovery Networks

Da vi styrte landet, NRK

Line fikser kroppen, NRK

Truls ala Hellstrøm, TV2

17. Beste mannlige programleder

Harald Eia, Brille

Øyvind Mund, Samme tid neste år

Bård Tufte Johansen, Nytt på nytt

Kristian Ødegård, Huskestue

18. Beste kvinnelige programleder

Janne Amble, Insider fem

Helene Sandvig, Helene sjekker inn

Emma Clare Gabrielsen, Innafor

Line fikser kroppen, Line Elvsåshagen

Hvem som er nominert til publikumsprisen blir kjent i morgen, 23. mars.