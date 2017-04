Dette er «elefantdopet»

En 15 år gammel gutt fra Oslo ble funnet død på rommet sitt 8. mars. Politiet tror han hadde inntatt det syntetiske stoffet karfentanil.

– Det ble beslaglagt et stoff på rommet hans som etter analyse viste seg å være karfentanil, sier lederen av voldsavsnittet i Oslo politidistrikt, Stein Olav Bredli, i en pressemelding.

Karfentanil beskrives som et ekstremt potent opioid, og er dødelig i svært små doser. Så lite som et, eller to korn med salt skal være dødelig. Det anslås av politiet å være 10.000 ganger sterkere enn morfin. Bruksområdet av stoffet er beregnet til større dyr, som eksempelvis elefanter.

Utrolig farlig stoff

Knut Erik Hovda er overlege ved akuttmedisinsk avdeling på Ullevål universitetssykehus og klinisk bakvakt ved giftinformasjonen. Han sier stoffet er utrolig farlig.

– Det er ekstremt sterkt. Det skal veldig lite til. Knapt synlige mengder er dødelige. Bare et korn kan være nok til å ta livet av et voksent menneske, sier Hovda til NRK.

– Jeg forstår ikke at folk selger dette her. Det er jo enormt risikabelt. Man må ha en skrue løs for å selge noe så farlig, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket.

– Det er veldig trist at noe sånt som dette kan skje, sier Madsen.

Bare de siste dagene har tre mennesker mistet livet i Milwaukee etter å ha fått i seg stoffet. Der går politiet ut og ber folk holde seg langt unna stoffet, melder Milwaukee News.

– Dette stoffet er ikke laget for mennesker og det skal så enormt lite til. Det egner seg svært dårlig som rusmiddel, understreker Hovda.

Ekstremt risikabelt

Hovda og Madsen forteller at flere av deres kollegaer i Canada og USA har sendt ut rapporter der de advarer mot stoffet. De har ikke selv vært borti det i Norge.

– Det har vært blandet med heroin og kokain i USA. Det er risikabelt fordi det er så ekstremt lett å få for store doser, sier Madsen.

Steinar Madsen i Legemiddelverket kaller stoffet ekstremt risikabelt. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Det hevdes at dette stoffet ble brukt i gassform i Moskva i 2002 til å drepe en stor gruppe mennesker i en gisselkrise. Det påvirker vår evne til å puste, sier han.

Det er ikke mulig å fremstille stoffet selv. Politiet mistenker at 15-åringen har bestilt det på det mørke nettet. Det mørke nettet er egne nettverk med egne dataservere som er konstruert for å anonymisere brukerne og tjenestene samt vanskeliggjøre lokaliseringen av disse.

Det mørke nettet er ikke søkbart på samme måte som vanlig internett. Kjøp og salg av tjenester foregår i lukkede forum som er vanskelige å finne og vanskelig å få tilgang til.

Politiet sier de ikke er kjent med at stoffet karfentanil er påvist i Norge tidligere, og har ikke grunnlag for å si at stoffet er i omløp i markedet.