Dette bryr elevene seg om i skolevalget

– Det blir høy temperatur i skoledebattene, men vi har sluppet ekle personangrep her, som vi har sett andre steder i landet, sier Mats Skaar i Kristelig Folkepartis ungdom i Buskerud.

Ifølge ungdomspolitikerne NRK snakker med har fraværsgrensa vært et tema som har stukket seg ut i valgkampen.

– Der ser elevene hvilke valg de vokse tar som får en veldig konkret betydning i deres hverdag, men det som overrasket alle i skoledebattene her er at ulv ble et så hett tema i Buskerud, sier Skaar.

Wali Gilani i Unge Høyre sier også at skolepolitikk har vært viktig.

– Selv skulle jeg gjerne ønsket at det ble mer fokus på arbeidslivspolitikk, sier Gilani.

150.000 unge stemmer

– Jeg tror ungdom er mest opptatt av fraværsgrensa og bensinavgifter på moped. De fleste blir engasjerte, men så er det også mange som ikke bryr seg, sier William ved Lier videregående skole.

William har selv akkurat stemt på Frp ved skolevalget.

– De er ryddige i politikken sin, og for lavere avgifter, og å myke opp fraværsgrensa, så kjøreopplæringa er en del av den. Det er ganske viktig.

Skolevalg er en øvelse for unge i det å stemme ved politiske valg, og skal øke elevenes interesse og kunnskap om politikk. Skolevalg har blitt arrangert i Norge siden 1989.

I år regner Norsk senter for forskingsdata at flere enn 150.000 elever ved 390 videregående skoler skal stemme. Det er flere enn tidligere år.

Foto: Norsk senter for forskningsdata

Kan gi en pekepinn på valgresultatet i stortingsvalget

– Dagens ungdom har et helt annet informasjonstilfang med internett, og kan interessere seg for de de selv ønsker, sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.

Ofte gir resultatet av skolevalget en indikasjon på hvordan det virkelige stortingsvalget blir. Ungdom stemmer nemlig ofte likt som foreldrene sine.

Derfor kan resultatet av årets skolevalg gi en pekepinn på hva valgresultatet blir 11. september.

– Ut ifra trendene som ungdomspartiene har samlet inn, så kan det se ut som at småpartiene, særlig på venstresida, som Sosialistisk Ungdom, Grønn Ungdom og Rødt, kan gå frem, sammenliknet med tidligere skolevalg, sier Sand.

Ifølge NRKs politiske kommentator har generasjonen som er kjent som «generasjon alvor» tidligere søkt seg mot de stor, etablerte partiene som Ap og Høyre.

– Nå kan det se ut som det er litt på retur, og kan peke i litt annen retning – dersom indikasjonene fra årets skolevalg stemmer.

Resultatene av årets skolevalg publiseres klokka 19.00, tirsdag 5. september. NRK.no sender direkte fra kl. 18.45.