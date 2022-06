Dette bør du vite om feriekaoset

Reisende ved flyplasser over hele Europa opplever i disse dager lange køer, store forsinkelser og innstilte flyreiser.

Flystreik gjør en allerede vanskelig bemanningssituasjon ved flyplassene etter pandemien, verre.

Mange risikerer nå at ferien går i vasken.

NRK har fått hjelp av fire eksperter til å svare på det du som forbruker bør være klar over i den spesielle situasjonen.

Dette er ekspertene Ekspandér faktaboks Følgende fagfolk svarer på spørsmål: Frode Steen, professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøgskole.

Thomas Iversen, forbrukerjurist, Forbrukerrådet.

Maren Van Buren Struksnæs, kommunikasjonsrådgiver, Forbrukerrådet.

Kristine Nergaard, forskningskoordinator i Fafo.

Bør jeg avbestille nå?

Blir reisen din kansellert har du krav på ombooking eller refusjon av billetten. Det har du ikke hvis du avbestiller.

– Husk at dersom du avbestiller billetten selv mister du retten til refusjon. Blir flyet kansellert har du krav på pengene tilbake, så det lønner seg å ha is i magen.

Det skriver Maren Struksnæs, kommunikasjonsrådgiver i Forbrukerrådet.

Hvilke rettigheter har jeg, og hva kan jeg forvente å få tilbake?

Du har altså rett på ombooking eller pengene tilbake ved innstilt reise.

Hvis du ønsker ombooking, men det tar lang tid å få hjelp, kan du bestille et annet alternativ selv og få refusjon for utlegget.

– Hvis flyselskapet ikke booker deg om så snart som mulig så kan du booke selv og kreve det beløpet refundert, skriver Struksnæs.

Har du kjøpt tur/retur, og en av flyvningene blir kansellert, kan du kreve refusjon for begge flyvningene. Men bare så lenge du har kjøpt billettene samlet.

– Hvis du har kjøpt en tur/retur-billett så har du krav på at hele kjøpet refunderes, skriver Thomas Iversen, forbrukerjurist i Forbrukerrådet.

Hva med utgifter til hotell eller leiebil?

Skal du mellomlande, og blir nødt til å tilbringe natten et sted på grunn av endringer, har du krav på å få dekket overnatting og mat av selskapet du flyr med.

Flyselskapene har ikke krav om å dekke dine tapte utgifter til for eksempel hotell eller leiebil du ikke får benyttet deg av.

Men, passasjerer har ofte har rett på erstatning etter standardiserte satser.

– Du kan ha krav på en ekstra standardkompensasjon fra flyselskapet som kan dekke noen av de kostnadene. Hvor mye du har krav på kommer litt an på reiselengde, skriver Maren Struksnæs.

Du kan regne det ut i Forbrukerrådets flykalkulator.

Standardkompensasjon ved kanselleringer kan hjelpe å dekke utgifter til for eksempel hotell. Foto: Jennifer Sinco Kelleher / AP

Har man noen ekstra rettigheter ved pakkereise?

Har du bestilt en pakkereise, med både reise og hotell gjennom et reisebyrå, vil du kunne kreve refusjon for hele turen ved kansellering.

– For charterreiser er det selskapet som er ansvarlig for hele pakken, men du kan også rette et separat krav mot flyselskapet dersom det er en forsinkelse eller en kansellering, skriver Thomas Iversen.

Er det noen selskaper som ikke streiker?

– Nå er det streik kun i SAS, Norwegian og Widerøe, og det er de ansatte flyteknikerne som nå er tatt ut i streik, forteller Thomas Iversen.

I tillegg har pilotene til SAS også varslet streik fra 29. juni.

Allikevel kan det være at andre selskap blir berørt.

– Det er i utgangspunktet disse tre som er berørt, men vi kan ikke utelukke at andre selskaper påvirkes av forsinkelser og lignende, skriver Maren Struksnæs.

Både Norwegian, SAS og Widerøe er nå rammet av streik blant flyteknikere. Her fra Gardermoen tirsdag. Foto: Ismail Burak Akkan / NRK

Hvor lenge varer streiken?

Ekspertene sier at det er vanskelig å si hvor lenge streiken kommer til å vare.

– Det er vrient å si noe om. Men blir flyet ditt kansellert har du krav på å bli ombooket slik at du kommer deg dit du skal så raskt som mulig. Du kan også kreve pengene tilbake om du heller vil det, skriver Struksnæs.

Tirsdag kveld har NHO varslet lockout i flyteknikerstreiken fra og med natt til søndag. Noen politikere ønsker nå tvungen lønnsnemd, dersom partene i streiken ikke blir enige.

Blir det etterdønninger etter streiken?

Etter streiken forventes det at vi snart er tilbake til vanlig drift.

– Av erfaring fra tidligere streikesituasjoner må vi regne med noen følgefeil og forsinkelser i ett par dager etter en streik, men det pleier å gå raskt tilbake til normalen, skriver Maren Struksnes.

