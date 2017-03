Dette bildet av Jensens Cappelen-møte ble «en snakkis» i det kriminelle miljøet

På kvelden 10. september 2013 møtes hasjbaronen Gjermund Cappelen og Eirik Jensen på Ekeberg i Oslo, som de ofte gjorde. Cappelen ankommer i sin hvite BMW, Jensen i en sort Volvo registrert på Oslo politidistrikt.

Møtet blir observert av en kriminell person, som tar et bilde. Bildet spres senere i kriminelle miljøer, som et bevis på at Cappelen samarbeidet med politiet, skriver Dagbladet lørdag (krever innlogging). NRK har også fått tilgang til det aktuelle bildet, som til slutt ble levert til Spesialenheten. Det er omtalt flere ganger i den pågående rettssaken i Oslo tingrett.

Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden mener bildet og beskyldningene mot Cappelen var medvirkende årsaker til at Cappelen følte seg truet til å snakke den korrupsjonstiltalte politimannen inn i saken.

– Ingen har holdt på så lenge uten å bli oppdaget

Eirik Jensen legger ikke skjul på at han har møtt Gjermund Cappelen en rekke ganger, helt siden de først møttes tidlig på 90-tallet. Jensen mener møtene i hovedsak har handlet om informasjonsinnhenting. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Gjennom den pågående rettssaken mot den korrupsjonstiltalte politimannen Eirik Jensen og storsmugleren Gjermund Cappelen har det kommet frem en rekke opplysninger som viser mistanken politiet hadde mot Cappelen.

En politirapport om Cappelens narkovirksomhet ble delt med Oslo-politiet allerede rundt år 2000. Rundt samme tidspunkt ble det iverksatt spaning mot Cappelen, noe som førte til at spanerne ble vitne til et møte mellom storsmugleren og politilederen.

Aksjonen ble imidlertid avbrutt etter at Cappelen selv ringte spaningslederen og spurte hvorfor han ble spanet på. Spaningslederen Rolf Meyer har i retten forklart at han var overbevist om at Jensen hadde en finger med i bildet.

Krimsjef i Asker og Bærum politidistrikt, Kjetil Thue, sa i sin forklaring at en hemmelig operasjon, kalt «operasjon Silent», var nødvendig for å få has på mannen som var på pensumet for nye spanere i Asker og Bærum allerede på 90-tallet. Informasjonen ble ikke delt med kollegaene i Oslo, fortalte Thue.

Einar Aas er sjef for seksjon for organisert kriminalitet i Oslo, og jobbet før 2009 i Asker og Bærum-politiet. Foto: Ola Mjaaland / NRK

​ – Jeg tror ikke det er noen som har hatt så mange politiøyne på seg over så lang tid, uten å bli tatt, sa Thue om Cappelen i retten.

Denne uken fortalte også Einar Aas at han i 2003, som ansatt i Asker og Bærum-politiet, ble advart om en «møkkete tjenestemann» med navn Eirik Jensen.

– Jeg orienterte politimesteren og fikk ham til å kontakte politimesteren i Oslo, sa orgkrim-sjefen i Oslo.

Gjermund Cappelen avviser at ryktene i det kriminelle miljøene er årsaken til at han konstruerte en historie om at Jensen hadde jobbet for ham. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Ble innkalt til møte

I Oslo tingrett har Cappelen forklart hvordan bildet førte til at han kort tid etter møtet på Ekeberg ble oppringt av en bekjent som var redd for at bærumsmannen var Jensens kilde.

– Jeg sa det var bare tull, sa Cappelen da Jensens forsvarer John Christian Elden spurte om beskyldningene i retten 20. februar.

Bildet på Ekebergsletta har blitt lagt frem i lukket rett i den pågående rettssaken. Elden har knyttet bildet til opplysninger om at Cappelen skal ha skyldt flere millioner kroner til kriminelle på tidspunktet han ble pågrepet.

I avhør med politiet har Cappelen selv sagt at bildet fra Ekebergsletta ble «en snakkis» i de kriminelle miljøene. I retten har Cappelen forklart at omtalen av bildet førte til at han ble innkalt til et møte med to andre personer på et bilverksted.

Ketil Thue, krimsjef i Asker og Bærum, har i retten forklart at det måtte en hemmelig operasjon til for å få has på Gjermund Cappelen. Foto: Ola Mjaaland

Ba Elden om å «holde opp»

I møtet ble han konfrontert med bildet, og fikk beskjed om at det ikke var bra for ham å bli fremstil som tyster. Cappelen hevder han nektet for å ha møtt Jensen.

Elden har i retten gjort et poeng av at Cappelen i avhør har forklart at han til mennene at han i alle fall ikke ga Jensen informasjon, men at det heller var motsatt.

– Er det her på dette møtet du kommer på denne tanken, at du skal ha fått informasjon av Jensen?

– Nei, det var vel ikke slik. Nå må du holde opp, Elden, svarte Cappelen i retten 20. februar.

Rolf Meyer, tidligere spaningsleder i Asker og Bærum politidistrikt, fortalte i retten at han var overbevist om at Jensen hadde en rolle i Cappelens narkotikavirksomhet. Foto: Runa Victoria Engen / NRK

Samtidig erkjente bærumsmannen, som i avhør har sagt at det ville være selvmord for ham om han ble stemplet som politiinformant, at han la til setningen om at Jensen var hans medhjelper for å avfeie spekulasjonene i møtet på bilverkstedet.

Eirik Jensen har selv forklart seg om en rekke møter med Gjermund Cappelen, flere av dem på Ekebergsletta på Oslo. Den korrupsjonstiltalte politimannens forklaring er at møtene i hovedsak var knyttet til informasjonsinnhenting.

– Blir nyheter i flere måneder

I den pågående rettssaken i Oslo tingrett har politiet også lagt frem to spaningsvideoer fra desember 2013, altså på et tidspunkt der etterforskningen mot Cappelen hadde pågått i flere måneder.

En av spanerne fortalte i retten at han «ble kvalm» da han ble klar over at personen Jensen møtte på det første møtet, 10. desember, var Eirik Jensen. Videoen viser også det siste møtet mellom Jensen og Cappelen, 19. desember 2013, der Cappelen har forklart at han overrakte penger til Jensen.

Bare timer etter, rundt midnatt 20. desember, ble Cappelen pågrepet. I januar 2014 fikk Cappelen de første spørsmålene fra politimenn fra Asker og Bærum politidistrikt om sin kontakt med Eirik Jensen.

Cappelen begynte med å hevde at Jensen var hans kildefører, før han etter hvert fortalte at han satt på informasjon som kom til å bli «nyheter i flere måneder».

– Det blir korrupsjon, det blir medvirkning. Det blir motarbeiding av sin egen stilling, sier Cappelen i samtalene som har blitt spilt av i retten.