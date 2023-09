Dette betyr den nye strømordningen for deg

I den nye ordningen skal støtten regnes ut fra timesnittet av prisene i stedet for månedssnittet.

Dette kan ha lite å si for forbrukeren, ifølge seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Likevel kan ordningen være med på å jevne ut prisene.

– Støtten blir mer «rettferdig», ved at de høyeste pristoppene time for time vil bli utjevnet med støtten, sier Iversen til NRK.

Dette er endringen

Den nye ordningen kommer etter at regjeringen i fjor fikk mye kritikk for sitt svar på de høye strømprisene.

Tidligere beregnet de strømstøtten ut fra månedsgjennomsnittet for strømprisen i området en bor i. Nå blir det beregnet time for time basert på spotprisen – den løpende og endrende prisen.

Regjeringen har endret strømstøtten er rekke ganger siden den ble innført i desember 2021.

Prinsippet om å dekke 90 prosent av strømprisen over 70 øre per kilowattime kWh forblir det samme.

– Å beregne strømstøtten for hver time, gjør at du får strømstøtte for det strømmen faktisk koster den timen du bruker den, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

DYRE AVTALER: Thomas Iversen i Forbrukerrådet fraråder forbrukere å tegne seg til unødvendig dyre avtaler. Foto: Emma-Marie B. Whittaker

Den dyreste strømavtalen

Selv om strømprisene har endret seg, mener Iversen det fortsatt er viktig å tegne seg til riktig strømavtale.

Han ser at flere har avtaler der strømselskapet setter prisen en gang i måneden. Disse bør man styre unna, ifølge Iversen.

– De er de dyreste avtalene som finnes for markedet. Har du en slik avtale, er det egentlig bare et tips, og det er å bytte, sier han, og viser til Forbrukerrådets sine nettsider.

Været gir billigere strøm for noen

Nedbøren den siste tiden har hatt innvirkninger på strømprisene.

Senioranalytiker Benjamin Thomassen i Volue Insight, mener nedbøren er positivt for strømprisene.

Likevel er det store prisforskjeller, basert på hvor i landet man bor. Mens nedbøren har herjet i Østlandet og Vestlandet, er det Sørlandet som tjener minst på værforholdene.

Årsaken er at det har regnet mye mer i øst og vest den siste tiden.

– For eksempel på fredag, så var det ti ganger så dyrt å bo på Sørlandet som i Oslo. Men i vinter vil prisene bli mye mer like, sier Thomassen.

TJENTE: I august lå strømprisene i minus, og flere tjente på de lave strømprisene. Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

Årets vinter vil også bli langt bedre for lommeboka sammenlignet med tidligere år, ifølge analytikeren.

– Du har Europa som en joker, du har krigene og Ukraina som en joker, i tillegg til utviklingen av både temperatur og nedbør gjennom vinteren, sier Thomassen.

– Men i vår analyse, ser det jo langt bedre ut denne vinteren sammenlignet med forvinteren.

Anbefaler spotprisavtale

Den prisen du betaler for strømmen din forandrer seg hele tiden. Og strømprisen blir dyrere desto mer vi bruker.

Dersom det er smartest å velge fast pris per måned, eller forholde seg til løpende pris, altså en spotprisavtale, varierer. I de fleste tilfeller, er sistnevnte det beste for de fleste, mener Benjamin Thomassen.

Senioranalytiker Benjamin Thomassen i Volue Insight. Foto: Privat

– Selv har jeg og de jeg kjenner nå, en avtale med løpende pris. Da har vi kontroll på prisen dag for dag, og vi vet hva vi kommer til å betale når vi setter på varmekabelen, boblebad, eller hva vi måtte ha.

– Det beste er jo å bruke lite strøm. Da får du minst mulig strømregning.

Angret på fast avtale

Det er ikke lenge siden strømprisene var høye. For å sikre seg trygghet, var det flere som forpliktet seg til å betale fast pris for strømmen.

Men i starten av august var gjennomsnittlig døgnpris for strøm negativ i alle de fem norske prisområdene.

Det gjorde at noen tjente penger på å bruke strøm, mens andre tapte på det.

En av de som sikret seg en fastprisavtale, var slakter Jens Eide i Lillesand på Sørlandet. Han følte seg lurt etter at strømkrisen ble regnet som over.

I juli måned var snittprisen på 68 øre kWh, mens han er bundet til å betale 2,04 kroner kWh ut året.

URETTFERDIG: Slakteren Jens Eide følte seg lurt etter å ha bundet seg til en fast strømpris, ettersom prisene ble lavere. Foto: Anne Wirsching / NRK

Selv om slakteren følte seg lurt, mener senioranalytiker Benjamin Thomassen at avgjørelsen kan ha vært klokt i det lange løp.

– Det er jo lett å være etterpåklok. En kunne jo ikke vite at været skulle snu, at det skulle bli vått, sier Thomassen.

– Hvis det blir høye priser vil han få mer støtte. Dersom prisene er lave, vil han jo sitte fast, og han får ikke noe hjelp. Fordi støtten slår jo bare inn når prisen er over 70 øre pluss moms, sier han.