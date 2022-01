– Eg skulle ønskje at samtykkelova fanst då eg meiner at eg blei valdteken, då kunne det kanskje ha hindre at det skjedde i det heile tatt, seier Anne til NRK.

Det er ikkje det ekte namnet hennar, ho ønskjer å vere anonym.

Denne veka fortalde ho historia si til NRK om korleis ho vakna naken med blåmerke i ei framand seng.

At ein mann innrømma å ha hatt sex med ho og til og med sende unnskyld-SMS, førte berre til at politiet la vekk saka. No har statsadvokaten beordra ny etterforsking.

Regjeringa har lova gjennom Hurdalsplatforma å utgreie og leggje fram eit forslag til ei samtykkelov.

Debatten om dette har pågått i fleire år og lova er alt innført i Sverige og Danmark.

Kort fortalt vil ei samtykkelov virke slik at du er nøydd til å forsikre deg om at den du skal ha sex med, har lyst til å ha sex med deg.

Det er også forventa at ei slik lov vil gjelde i parforhold.

Sendt vidare til råd

Men når ei slik lov kan kome på plass, kan ikkje justisminister Emilie Enger Mehl slå fast.

– Det må vi kome tilbake til. No skal straffelovsrådet levere si innstilling på dette neste år, og så vil vi følgje opp dette vidare.

Straffelovsrådet er ei forsamling med høgtståande juristar som vurderer alle endringar i den viktige straffelova.

Dei skal levere utgreiinga om dette 15. desember 2022

Jusprofessor Anna Linda Gröning er leiar i rådet, ho meiner det er heilt naudsynt å bruke god tid.

– Eg meiner det er viktig at spørsmålet om reform blir vurdert grundig, slik Straffelovrådet gjer no, seier ho til NRK.

Ho meiner at lova må gje eit godt vern for både menn og kvinner, men at dei må bruke tid på få dette på plass.

Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

Vil ha lova raskast råd er

Justisminister Emilie Enger Mehl meiner at eit omfattande lovarbeid er heilt naudsynt for å sikre at lova blir bra nok.

Ho peikar på at dette vil vere avgjerder som skal vere trygge for at lova fangar opp det som faktisk er overgrep.

– Det må også sikre at folk har fridomen til å vere seksuelt aktive i den grad dei ønskjer det sjølv, slår justisministeren fast.

AUF-leiar Astrid Hoem meiner det var ein siger for dei at ei framtidig samtykkelov kom med i regjeringserklæringa.

Ho forventar at regjeringa legg fram eit lovforslag i første del av regjeringsperioden.

– Rettsvernet for dei som blir utsette for valdtekt og overgrep er ikkje godt nok. Med ei samtykkelov vil ein styrke rettstryggleiken, meiner Hoem.

Foto: Ismail Burak Akkan / NRK

– Berre ja betyr ja

Ho meiner at det først og fremst handlar om å snu bevisbyrda for å sikre at saker ikkje lenger blir henlagte på bevisets stilling.

Det skjer ofte i valdtektssaker i dag. I 2020 blei 66 prosent av valdtektssakene lagt vekk.

– Vi skal passe på at det blir følgd opp av regjeringa. Målet er at vi må få gjennomført det ganske raskt.

Hennar konklusjon er i alle fall tydeleg nok:

– Samtykkelova er viktig slik at berre ja betyr ja.

For studenten Anne ligg det eit håp i at lova kjem på plass raskt. Ho blei ein del av statistikken då saka ho melde blei lagt vekk.

– Eg meiner at samtykkelova er heilt naudsynt. Det vil fjerne tvil om nokon faktisk ville eller ikkje.