Kvart på fire holdt den svenske justisministeren, Gunnar Strömmer, en pressekonferanse om sikkerhetssituasjonen i landet.

Koblinger mellom statlige aktører og svenske kriminelle miljøer var hovedtemaet.

Justisministeren fastslo tidlig at det er en vedvarende høy terrortrussel mot landet.

– De kriminelle nettverkene har stor voldskapital som brukes på en måte som ofte får store konsekvenser for uskyldige, sier Strömmer.

Sjef for kontraspionasje i Sikkerhetspolitiet (Sepo), Daniel Stenling, og Hampus Nygård, assisterende sjef for Nasjonal operativ avdeling.

Den svenske justisministeren Gunnar Strömmer. Foto: Anders Wiklund/ TT / NTB

– Iran bruker svenske kriminelle

– Sikkerhetspolitiet har i flere år beskrevet hvordan Iran bedriver virksomhet i og mot Sverige, sier Daniel Stenling i Sepo.

Sikkerhetspolitiet har vært oppmerksomme på at Iran retter seg inn mot andre stater i Sverige, ikke minst Israel, legger han til.

De kan med sikkerhet si at Iran bruker svenske kriminelle aktører, og at det er koblinger mellom individer i kriminelle nettverk og individer koblet til Iran, slår Stenling fast.

– Sverige skal ikke være en plattform for en global konflikt.

Stenling sier sikkerhetspolitiet har dette høyt på agendaen og at de samarbeider tett med politiet og andre aktører for å møte kriminaliteten.

Hevder Foxtrot jobber for Iran

Det var ventet at et av temaene skulle være Rawa Majid, også kjent som «Den kurdiske reven», ifølge flere svenske medier. Majid er leder for det kriminelle nettverket Foxtrot.

Den israelske etterretningstjenesten Mossad hevder at Majid har begynt å jobbe på oppdrag fra Iran, skriver svenske Dagens Nyheter.

I januar i år ble det kastet en håndgranat over gjerdet til den israelske ambassaden i Stockholm. Ifølge Mossad skal Iran ha bestilt angrepet.

De mener også at de kriminelle nettverkene Foxtrot og Rumba arbeider for Iran, skriver Aftonbladet.

Rawa Majid, leder for Foxtrot-nettverket. Foto: Det svenske politiet / NTB

En av journalistene til stede ved pressekonferansen spurte om regjeringen kunne bekrefte disse påstandene.

– Jeg forstår at interessen for denne typen informasjon er veldig stor, men vi kommer ikke til å prate om spesifikke deler av vårt arbeid, verken personer eller nettverk, svarte Hampus Nygård i politiet.

Han sier de ikke ønsker å kommentere det, fordi de frykter det kan påvirke deres arbeid.

Flyter over landegrensene

Justisminister Strömme sier de også tidligere har sett at «enkelte personer» beveger seg mellom terrorisme og organisert kriminalitet.

– Vi må jobbe mye mer internasjonalt for å komme til bunns i disse sakene, for de flyter over landegrenser, sier Strömme.

NRK har stilt flere aktører om kommentarer til det som har kommet frem under pressekonferansen, om det samme skjer her og om det påvirker Norge.

E-tjenesten ønsker ikke å kommentere saken. Politiets sikkerhetstjeneste hadde heller ingen kommentar torsdag kveld.

NRK venter på svar fra Kripos, Justisdepartementet og Utenriksdepartementet.

Bruker barn til alvorlig kriminalitet

Hampus Nygård, assisterende sjef for Nasjonal operativ avdeling i politiet, sier politiet er treffsikre og proaktive i sin arbeid mot kriminalitet.

Han sier samtidig at større aktører får barn til å utføre grov kriminalitet på egne vegner.

– Siden januar 2023 har vi forhindret mer enn 180 grove voldslovbrudd. Den siste årenes eskalering av dødelig vold har i det minste flatet ut, sier Nygård.

Samtidig sier han at politiet skal fortsette å utvikle seg for å bedre møte den organiserte kriminaliteten.