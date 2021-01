Det skjedde noe fint i «drittåret» 2020 også

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

2020 føles kanskje som et altoppslukende mørke. Det startet med skogbranner i Australia, iranske raketter, og et virus i Wuhan.

Innen årets første kvartal var omme, var store deler av verden stengt ned. Covid-19 har tatt over halvannen million menneskeliv. Det finnes ingen statistikk på hvor mange som er ensomme. Kanskje har du også lest om krig og kvinnedrap, politivold og politisk kaos.

Men nå skal du få høre noe fint. Om noe annet som har skjedd i 2020.

Helse

I Norge har befolkningen økt – og vi har blitt eldre. Dette vil normalt tilsi at den generelle dødeligheten øker. Men hva hvis du fikk høre at den faktisk har blitt lavere?

Statistisk sentralbyrå (SSB) har sett på generell dødelighet i befolkningen i perioden 1. mars til 30. juni 2020, og sammenlignet med det samme tidsrommet de siste fem årene.

De konkluderer med at det ikke var overdødelighet i Norge i koronapandemiens første måneder, og at dødeligheten har gått ned totalt sett. Vi lever for øvrig også en større del av livet med god helse nå enn vi gjorde tidligere, viser rapporten Norge 2020.

Også globalt finnes det positive helsenyheter: Etter å ha vært episenteret for sykdommen siden starten på 2000-tallet, skal Nigeria, som siste land i Afrika, nå være fritt for vill polio.

Hele det afrikanske kontinentet skal nå være fritt for sykdommen, ifølge den Regionale Afrikanske Sertifiseringskomisjonen ARCC. I 1996 var 75.000 barn smittet av polio på tvers av kontinentet, stadfester Verdens helseorganisasjon WHO. I 2020 er det faktisk fire år siden sist gang noen ble påvist smittet av viruset i Afrika.

Foto: Amit Dave / Reuters Foto: Amit Dave / Reuters

WHO kunne i november også fortelle at antall dødsfall knyttet til malaria er lavere enn noen gang målt tidligere, med en nedgang på nærmere 60 prosent de siste tjue årene. De siste fem årene har det dessuten vært en nedgang i globale dødsfall knyttet til tuberkulose, skriver Positive.News. Siden år 2000 er over 60 millioner dødsfall avverget takket være legemidler og behandling.

Koronapandemien har vist oss at medisinsk forskning og utvikling kan gå i rykende fart. I år har flere viktige vaksiner kommet på plass – også noen du kanskje ikke har hørt om.

Blant annet har det kommet en ny og biliggere vaksine mot lungebetennelse. Ifølge Sunniva Folgen Høiskar, talsperson for Verdens beste nyheter, anslås det at 240.000 færre barn vil dø av lungebetennelse som følge av vaksinene som nå er tilgjengelige. Det har også kommet en ny og mer tilgjengelig vaksine mot Rotaviruset. Dette er sykdommen som per i dag dreper flest barn under fem år i verden.

Tilbake i Norge gikk flere inn i dette kanskje ensomme året med noen å regne med ved personlige problemer.

Det viser i hvert fall Levekårsundersøkelsen fra 2019. Av denne kommer det frem at andelen nordmenn som har få personer de kan regne med, har falt siden 2015. Dette gjelder nesten alle grupper i befolkningen, og særlig har menn og eldre fått flere å regne med ved personlig problemer.

Politikk og sosialt engasjement

Internasjonalt har vi sett flere hjelpende hender: Røde Kors og Røde Halvmåne har fått flere hundre tusen nye frivillige i år, og stadig flere vil bidra i kampen mot covid-19 i sine lokalsamfunn.

Røde Kors i USA har fått 78.000 nye frivillige, den italienske organisasjonen har fått nesten 60.000 nye frivillige, og i Nederland og Kenya er det henholdsvis 48.000 og 35.000 nye frivillige, ifølge organisasjonens hjemmesider. Sammen har de nådd ut til flere millioner mennesker verden over.

Da pandemien brøt ut, kunne vi i Norge lese historier om naboer og fremmede som hjalp hverandre. Men engasjementet stopper ikke der.

For politikken her til lands ser ut til å ha fått bein å gå på. I Norge er vi faktisk mer politisk aktive enn på lenge: Eldre personer skriver stadig flere politiske innlegg på nett, og den yngre garde går oftere i demonstrasjoner. 8 prosent av befolkningen deltatt i demonstrasjoner de siste 12 månedene, viser resultater fra årets levekårsundersøkelse. I det hele tatt er den hverdagslige politiske deltakelsen økende i befolkningen.

I tillegg er den mellommenneskelige tilliten i landet stabilt høy.

I tabellen for mellommenneskelig tillit for personer 16 år og over, er deltakere bedt om å rangere om folk flest er til å stole på (10) eller om en ikke kan være for forsiktig (0). Gjennomsnittsskåren i 2020 er på 7,3 – og dermed litt opp fra 7,2 i 2017.

Krig og konflikt

Visste du at det for femte år på rad er færre mennesker i verden som dør som følge av terrorangrep?

Det viser Global Terrorism Index (GTI) for 2020. Faktisk er nedgangen i antall dødsfall 59 prosent siden 2014. Det er Afghanistan og Nigeria som har opplevd den største nedgangen i antall dødsfall som følge av terrorisme, selv om det fortsatt er i disse landene at mennesker er mest utsatt for nettopp dette. 103 land har opplevd en nedgang i terrorrelaterte dødsfall, mens det har blitt verre i 35 land. Ikke siden GTI ble opprettet har man sett en forbedring fra år til år i så mange land.

Langvarig konflikt kan skape langvarige sår. Chile – et land hvor mennesker årlig dør eller blir skadet av å tråkke på landminer – er nå erklært landminefritt.

Chile er tilsluttet den internasjonale konvensjonen mot landminer. Dermed er de forpliktet til å la være å produsere, selge og utplassere miner, i tillegg til å rydde de over 180.000 minene som har vært utplassert siden 70-tallet – da diktatoren Augusto Pinochet satt ved makten.

Flere land har dessuten iverksatt lover og forbud som skal bedre jenters rettigheter.

Myndighetene i Sudan – landet der over 30 prosent av jenter giftes bort før fylte 18 år – har kunngjort at de vil avvikle barneekteskap og håndheve landets forbud mot kjønnslemlestelse, skriver The Guardian. Landet planlegger å vedta alle artikler i det afrikanske charteret om barnets rettigheter og velferd, ifølge avisen.

Skoleelever ved jenteskolen Freetown Secondary School har stilt seg opp i forkant av første skoledag etter langvarig koronanedstengning i Sierra Leone. Foto: SAIDU BAH / AFP Foto: SAIDU BAH / AFP

I år har både Sierra Leone og Zimbabwe forpliktet seg til å stanse utestengelsen av gravide jenter og tenåringsmødre fra skolegang, ifølge Human Rights Watch, som har laget en liste over ti positive utviklinger som påvirker barn i 2020. På denne listen er også nyheten om at en ny traktat, som tar sikte på å eliminere de verste former for barnearbeid, nå er ratifisert.

Apropos likestilling, kan vi være et lite skritt nærmere å nå et viktig bærekraftsmål.

For de siste to årene har 40 land satt i gang med reformer for å hjelpe kvinner i arbeidslivet. Ifølge Bistandsaktuelt tyder en 2020 – studie fra Verdensbanken på at mange afrikanske land har introdusert reformer som hjelper kvinner til å oppfylle sitt potensial og bidra til økonomisk vekst og utvikling.

Misforstå ikke, det er ennå langt til mål. Men i Tanzania, Rwanda og Zimbabwe jobbes det med å styrke kvinners bevegelsesfrihet. DR Kongo har innført et velferdsprogram som gir kvinner støtte i barseltiden, og i Sør-Sudan har man innført en arbeidslov som skal beskytte kvinner mot diskriminering og seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Klima og miljø

Nyheten om at Joe Biden ble valgt til president i USA brakte med seg et lettelsens sukk for de som verdsetter klima. Men det har skjedd mer på klima-fronten amerikanernes reise tilbake til Paris.

Visste du for eksempel at det i EU ble produsert mer fornybar enn fossil strøm i løpet av årets første halvår – og det for første gang i nyere tid? I første halvdel av 2020 stod vind-, sol-, vann- og bioenergi for 40 prosent av EU-landenes strømproduksjon, skriver Finansavisen – mens fossile energikilder sto for 34 prosent. Dave Jones, analytiker i miljøorganisasjonen Ember, sier dette «markerer et symbolsk punkt i omstillingen av Europas strømsektor».

Flere land – også noen de mest befolkningsrike – har de siste årene sett sitt snitt i å gjøre det mange lenge har ropt om: Nemlig å droppe plasten.

For eksempel har Kina i år fremmet planer om å minske bruken av engangsplast i hele landet. Innen utgangen av året skal ikke-nedbrytbare plastposer rett og slett forbys i store byer, og restaurantindustrien får et forbud mot bruken av engangs-sugerør, skriver BBC.

Potter Atishbhai Prajapati, 25, lager keramikk-kopper i Bkarol utenfor Ahmedabad. Foto: SAM PANTHAKY / AFP Foto: SAM PANTHAKY / AFP

Også i India gjennomføres det tiltak for å redusere plastbruken. Ifølge The Guardian vil det ved alle landets 7000 togstasjoner serveres te i keramikk-kopper som er både nedbrytbare og miljøvennlige, fremfor plastikk. «Kulhads (en type keramisk kopp, journ.anm.) vil ikke bare bidra til å minske bruken av giftig plast og hjelpe miljøet, de vil også gi arbeid og inntekt til flere hundre tusen keramikere», sier landets jernbaneminister ifølge avisen.

Vel 50 millioner tonn. Det er mengden Co₂-ekvivalenter som ble sluppet ut i Norge – riktignok i 2019, men tallene kan peke på en reell utvikling.

Ifølge SSB er dette en nedgang på 3,7 prosent sammenlignet med 2018, og 2,3 prosent siden 1990. Hovedårsaken til at utslippet av CO₂-ekvivalenter har gått ned, er at utslippene fra industrien har blitt lavere – nærmere bestemt var disse utslippene 42 prosent lavere i 2019 enn i 1990.

I tillegg var utslippene fra veitrafikk, lufttransport og jernbane 14 prosent lavere i 2019 enn i 2012, ifølge tall fra statistikken Utslipp til luft – og dette til tross for økt aktivitet i alle transportformene. Utslippene fra person- og godstransport har gått ned de siste ti årene.

Babyboom i dyreriket?

Et raskt Google-søk over gode nyheter i året som gikk, har altså mye å by på. Noen nyheter er søtere enn andre, og de aller søteste har som oftest med dyr å gjøre.

For eksempel den om et babyboom blant enkelte sårbare dyrearter.

Fra Kenya kunne vi i August få høre at elefantpopulasjonen har mer enn doblet seg, fra 16.000 elefanter i 1989 til 34.000 i dag. Samtidig som flere elefantbabyer kommer til verden, har færre elefanter blitt rapportert drept av krypskyttere. Og i samme land har antall løver økt med 25 prosent siden 2010!

I Uganda er det gorillaene som har fått fart på sakene. Fjellgorillaer i landet har ifølge Positive.News avlet i «enestående» tall. Naturvernere ved Bwindi Impenetrable Forest National Park kunngjorde i september at syv gorillaer hadde blitt født der til dags dato i 2020 – mer enn en dobling fra i fjor.

Og med mindre menneskelig aktivitet, stikker sjeldne og truede arter snuten eller nebbet frem.

Flere arter har gjennom året tatt bena fatt ut i gater og hager – eller vent tilbake til sitt opprinnelige hjem. I Thailand opplever landet den største eggleggingen hos den sjeldne havskilpadden, havlærskilpadden, på tjue år. Og i Venezia er det flere ender som har blitt sett vaggende langs promenadene.

En liten knøttpungsover i Australia Foto: ASHLEE BENC / Reuters Foto: ASHLEE BENC / Reuters

Og husker du starten av denne saken? Økologer fryktet at verdens minste pungdyr var utryddet etter de omfattende skogbrannene i Australia. Men nå har en ny oppdagelse gitt dem håp.

Knøttpungsovere, også kalt Dvergpungsovere, er 5 til 8 centimeter lang med en 6–8 centimeter lang hale. Den lille krabaten veier bare mellom 6 og 10 gram – tilsvarende vekten av et tomt eggeskall. På Kengeruøya fryktet økologer at arten var helt utryddet. Men nylig ble to av verdens minste pungdyr funnet i live.

Kanskje finner økologene flere i 2021?