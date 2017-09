Det mangler fortsatt én i Solbergs drømmebilde

– Jeg vil helst ha Knut Arild med i regjering. Det har jeg forsøkt å få ham med på i fire år, og det håper jeg å få ham med på i fremtiden, men det ser litt vanskelig ut akkurat nå, sier statsminister Erna Solberg (H) til NRK.

Men da hun møtte KrF-lederen og Venstres nestleder Terje Breivik på Torgallmenningen i Bergen i forkant av valgkampens siste partilederdebatt, var det ett parti som manglet fra Solbergs drøm: Fremskrittspartiet.

– Vi driver valgkamp med de vi ønsker å gå i regjering sammen med: sentrum og Høyre. Det er der den politiske enigheten ligger, sier Hareide til NRK.

Fredet Høyre og Frp

I går klargjorde Hareide at KrF ikke kommer til å kaste Høyre-Frp-regjeringen dersom det blir borgerlig flertall etter valget.

Dermed økte også sjansen for at Solberg får fortsette som statsminister etter valget. For hvis ingen har flertall for å felle henne, kan hun fortsette som før – selv uten en ny samarbeidsavtale med KrF og Venstre.

Tidligere i valgkampen slo Hareide fast at han ikke ville stille opp på felles arrangementer for de fire borgerlige partiene. Det står han fast ved, for det er fortsatt uaktuelt for KrF-lederen å samarbeide med Frp.

– Jeg stiller alltid opp sammen med Erna. Jeg går gjerne inn i regjering med henne, men vi er opptatt av at det skal være en Sentrum-Høyre-regjering. Vi blir ikke noe støtteparti for Fremskrittspartiet. Til det er avstanden for stor, sier han.

SISTE KVELD: 14. juni møtte de fire borgerlige partilederne pressen for å starte valgkampen. Men så slo Hareide fast at han ikke ville delta på flere valgkamparrangementer med Siv Jensen (Frp). Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Tøff forhandler

Selv om det ser mørkt ut, håper Solberg fortsatt at de fire borgerlige partiene vil sette seg ned og snakke sammen etter valget.

– Jeg er trygg på at Kristelig Folkeparti får mest igjen i et samarbeid med borgerlige partier. Det er hans ansvar å ivareta sine velgere og det ståstedet de har. Så vet jeg at han vil være en vanskelig forhandler. Det har han vært i fire år, og det kommer han fortsatt til å være, sier Solberg.

I kveld møtes partilederene for å overbevise de siste usikre velgerne før valget mandag.

– Håper du å få til et bilde med alle de fire borgerlige partiene?

– Jeg kan ta bilde når som helst. Og vi får sikkert tatt et bilde i løpet av kvelden. Men målet mitt i kveld, er å overbevise nok folk om å stemme Høyre, svarer Solberg.