Det kan gå mot slutten for væskeforbud på flyreiser

Avinor, som drifter de fleste flyplassene i Norge, har ennå ikke besluttet om de skal investere i de nye skannerne, ifølge flysmart24.no.

– Det er til vurdering hos oss nå. Gitt de store kostnadene, vil det nok i første omgang være aktuelt på de største flyplassene i Norge, sier kommunikasjonssjef Kristian Løksa i Avinor.

De nye røntgenmaskinene er tredimensjonale og gir kontrollørene mulighet til å studere innholdet i bagasjen fra alle vinkler.

Maskinene er testet og godkjent av transportsikkerhetsmyndighetene TSA i USA.

Testes på Heathrow

Britenes statsminister Boris Johnson har nylig beordret alle britiske flyplasser til å innføre den nye skanneren innen 2022. Utstyret testes allerede på Heathrow-flyplassen ved London.

Maskinene gjør at kontrollørene kan skille mellom farlig og ufarlig innhold, og at de dermed kan oppdage sprengstoff og andre ulovlige gjenstander.

På flyplassene som bruker de nye skannerne, trenger dermed ikke reisende å begrense hvor mye væske de tar med eller ta ut beholdere med væske fra bagasjen i sikkerhetskontrollen.

Skulle oppheves

Hovedregelen i dag er at det ikke er tillatt å ta med væsker i håndbagasjen. Det er likevel åpnet for å ta med mindre mengder væske, forutsatt at væskene er i beholdere som rommer inntil 100 milliliter hver, eller beholderne er plassert i en gjennomsiktig, gjenlukkbar og lukket plastpose med kapasitet på høyst 1 liter.

Det var i 2006 at restriksjonene ble innført, etter at britisk politi avslørte planer om å sprenge fly i luften ved hjelp av flytende eksplosiver.

I 2010 ble det meldt at EU skulle avskaffe det utskjelte forbudet mot væske på fly. I 2016 opplyste imidlertid Luftfartstilsynet at teknologien ennå ikke var klar for å oppheve forbudet.