Det hvite hus korrigerer Bidens uttalelse igjen

USAs president Joe Biden uttrykte natt til torsdag støtte til våpenhvile mellom Israel og Hamas – i strid med politikken Det hvite hus har ført siden 7. oktober.

«Jeg mener vi trenger en pause. En pause betyr at vi får tid til å få fangene ut», sa han. Utsagnet var et svar på et spørsmål fra salen:

– President, om du bryr deg om det jødiske folket, må jeg, som rabbiner, be deg om å ta til orde for en våpenhvile nå, ropte rabbiner Jessica Rosenberg.

Rabbiner Jessica Rosenberg avbryter Bidens tale Du trenger javascript for å se video.

Hun ble forsøkt hysjet av de andre som hadde møtt opp på Bidens innsamlingsmøte i Minneapolis.

Så ble hun med makt fraktet ut av vakter.

– Dette er ekstremt komplisert for israelerne. Jeg kan meget vel forstå følelsene både på palestinsk og israelsk side, sa Biden like etter.

Det hvite hus har avvist våpenhvile

Etter Bidens uttalelse, har Det hvite hus presisert at presidentene snakket om de angivelig mer enn 200 gislene som skal være tatt av Hamas, når han snakket om «fanger».

Det hvite hus måtte også presisere at det støtter en «humanitær pause», men ikke en våpenhvile.

President Joe Biden går inn på scenen for å tale på Dutch Creek Farms, like utenfor Minneapolis. Foto: Andrew Harnik / AP

Israel kunne ikke vurdere en våpenhvile før alle gislene var ute av Gaza, sa Biden forrige uke. Mens John Kirby, talsmann for Det hvite hus, sa at en «bred, generell våpenhvile» ikke er svaret nå.

Etter at et bredt flertall av FNs medlemsland, inkludert Norge, ba om en våpenhvile fredag.

Dette er tredje gangen Det hvite hus måtte korrigere presidentens uttalelser siden 7. oktober.

12. oktober måtte administrasjonen trekke Bidens uttalelse om at han hadde sett verifiserte bilder av halshuggede spedbarn, etter Hamas' dødelige angrep 7. oktober. IDFs påstand om massakrerte spedbarn er omstridt, og er fremdeles udokumentert.

Og 21. oktober måtte Det hvite hus rykke ut etter at Biden svarte «ja» til at Israel bør vente med en bakkeinvasjon. De hevdet at Biden «hørte feil».

FN: Kan være en krigsforbrytelse

Den største flyktningleiren i Gaza, Jabalia, har blitt bombet to dager på rad.

Menn, kvinner og barn er drept, såret og kvestet.

FNs menneskerettighetskontor er bekymret for at angrepene er uproporsjonale, og dermed kan kalles krigsforbrytelser.

Foto: Skjermdump fra X

Tirsdag bekreftet det israelske forsvaret (IDF) at de sto bak luftangrepet mot leiren Jabalia.

I en uttalelse hevder angrepene er «basert på presis etterretning», og at de klarte å drepe Hamas' sjef for gruppens anti-tank missilenhet, Muhammad A'sar.