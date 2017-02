Det hvite hus fordømmer «rasemotivert hatangrep» i Kansas

Adam Purinton (51) etterforskes for hatkriminalitet etter skytingen. Foto: Pool / Reuters

Den 32-årige ingeniøren Srinivas Kuchibhotla ble drept og en annen indisk mann ble såret da begge forrige uke ble beskutt på en bar i Olathe. En amerikansk mann ble også såret da han forsøkte å stanse angrepet.

Talsperson Sarah Sanders i Det hvite hus har sagt at presidenten kan komme til å nevne angrepet når han taler til Kongressen senere tirsdag.

– Trump tenker på familiene til ofrene, som ble drept på meningsløst vis. Han ber for at de skadde skal bli friske igjen, sier Sanders, ifølge nyhetsbyrået AP.

En person er pågrepet og siktet for skytingen. Ifølge vitner var mannen beruset og ropte «kom dere ut av landet mitt» da han skjøt. En bartender har også sagt at mannen innrømmet skytingen, men hevdet ofrene var iranere.

Angrepet førte til omfattende spekulasjoner om at det var et resultat av president Donald Trumps harde retorikk om migrasjonspolitikk, og presidenten fikk kritikk for å ikke ha fordømt angrepet, blant annet fra indiske myndigheter.

– USA burde reagere på denne hendelsen. Amerikas president og folket i Amerika bør ta avstand fra og åpent fordømme denne typen handlinger og deretter reagere kraftig, sa Indias informasjonsminister i helgen.

