Det blir dyrere å fly

Luftfarten i Norge står for 2,4 prosent av CO₂-utslippene her til lands og bransjen selv mener at dette tallet skal ned. Regjeringen vil at de som lager og selger drivstoffet skal tilby mer biodrivstoff. Dette kommer til å koste, i og med at bærekraftig biodrivstoff er to til tre ganger dyrere enn fossilt drivstoff.

Bærekraftig drivstoff er to til tre ganger dyrere enn vanlig drivstoff, hevder NHO Luftfart Foto: Pressebilde / NHO

– Den merkostnaden på 150 millioner kroner må selskapene ta inn, sier administrerende direktør i NHO Luftfart, Torbjørn Lothe. – Da blir det vi som skal ut å fly som må betale mer for flybilletten, sier han.

Forsiktig start på 12 millioner liter

Regjeringen vil starte i det små og allerede fra neste år skal én prosent av det totale drivstoffsalget være miljøvennlig og dette skal økes frem mot 2030 der 30 prosent av drivstoffet blir miljøvennlig.

Ute i distriktene er de ikke like optimistiske. Regjeringen stiller ikke krav til hvor det skal være mulig å få tak i biodrivstoff og det frykter Widerøe skal gå ut over prisnivået.

Widerøe frykter at det ikke vil bli mulig å fylle biodrivstoff ute i distriktene og at det ordinære drivstoffet kommer til å øke i pris. Foto: Jan Greve / NTB scanpix

– Om det bare blir mulig å fylle biodrivstoff på Oslo lufthavn og på Bergen lufthavn blir det liten mulighet for oss som flyr mye i Nord-Norge, sier avdelingsdirektør i Widerøe, Terje Skram. – Vi er positive til å innføre mer biodrivstoff, men om leverandørene i tillegg legger på prisen på det ordinære drivstoffet for å dekke inn produksjonskostnaden av biodrivstoff, ja, da må vi betale for en vare vi ikke får og det ser vi med lite blide øyne på, sier han.

Fare for økning i CO₂-utslippene

I dag er det ikke nok av det bærekraftige biodrivstoffet på markedet, hevder Regnskogfondet.

Økt etterspørsel etter biodrivstoff til luftfarten fører til manko på bærekraftig, eller avansert biodrivstoff på verdensbasis.

Biodrivstoff fra palmeolje er vesentlig billigere å produsere enn fossilt drivstoff, men palmeolje er den råvaren som har høyest negativ klimaeffekt. Foto: Regnskogfondet

– Dersom regjeringen skal gjennomføre sin ambisiøse plan kan det føre til at palmeolje kommer inn som biodrivstoff. Palmeolje er den råvaren som har høyest negativ klimaeffekt sier teamleder i Regnskogfondet, Nils Hermann Ranum. – Palmeolje har særlig høy avskogingsrisiko og klimaeffekten av biodrivstoff basert på denne råvaren er spesielt negativ som følge av at regnskogen hugges ned til fordel for palmeplantasjer. Faktisk kan det være med på å øke utslippene av CO₂, sier han.

Bærekraftige mål

Regjeringen går inn for at biodrivstoffet skal være basert på en bærekraftig modell. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) sier at regjeringen kommer til å legge frem sin beslutning basert på utredningene når statsbudsjettet kommer 8. oktober.

Klima- og miljøministeren vil ha mer biodrivstoff i luftfarten. Det er viktig at utslippene går ned, mener han. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

– I et lengre perspektiv ligger det store muligheter for norsk næringsliv med tanke på produksjon av bærekraftig biodrivstoff her i Norge, sier Elvestuen. – Norge må ha gode løsninger med biodrivstoff som gir utslippskutt og samtidig som vi etter hvert får mer innblanding som gjør at utslippene går ned, sier han.