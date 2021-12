Desse skatte- og avgiftsendringane skjer frå nyttår

Tobakk blir dyrare, tax free-kvotane blir stramma inn og straumavgifta blir kutta.

Dette er skatte- og avgiftsendringane som skjer frå nyttår.

Skatten på dei høgaste inntektene blir auka

Regjeringa gjer fleire endringar i skattesystemet. Skatten på dei høgaste inntektene blir auka, medan skatten blir redusert på dei lågaste.

Ifølgje regjeringa vil 82 prosent av skattebetalarane få lågare eller uendra skatt neste år. Dei som tener mindre enn 750.000 kroner i året skal sitje igjen med meir.

Formuesskatten blir auka

Formuesskatten blir auka frå 0,85 prosent til 0,95 prosent. For formuar på over 20 millionar kroner (40 millionar kroner for ektefellar) blir det innført ein høgare sats på totalt 1,1 prosent. Botnfrådraget blir samtidig auka frå 1,5 millionar kroner i 2021, til 1,7 millionar kroner.

Nye pensjonsreglar

Krav om pensjon frå første krone og første dag i private tenestepensjonsordningar trer i kraft frå 1. januar.

Det er fastsett overgangsordningar som gir bedriftene tid fram til 30. juni med å tilpasse pensjonsordningane sine til dei nye reglane.

Fagforeiningsfrådraget blir auka

Fagforeiningsfrådraget blir auka frå 3.850 til 5.800 kroner.

Etter nyttår blir straumavgifta kutta med 8 øre per kWh. Foto: Marius Helge Larsen / NTB

Straumavgifta blir kutta

Straumavgifta blir kutta med 8 øre per kWh i vintermånadene, medan avgifta blir kutta med 1,5 øre i perioden april-desember.

Tobakk blir dyrare

Tobakksavgifta blir auka med 5 prosent meir enn det som er vanleg prisjustering.

For ein 20-pakning med sigarettar inneber det at avgifta blir auka frå 55,4 kroner til 59 kroner.

For snus aukar avgifta frå 85 kroner per 100 gram til 90 kroner per 100 gram.

CO₂-avgifta blir auka

CO₂-avgifta blir auka.

Samtidig blir trafikkforsikringsavgifta redusert og vegbruksavgifta for å kompensere for auka bensinprisar.

Tax free-kvoten blir endra

Tax free-kvoten for reisande blir endra.

Etter nyttår kan ein ikkje lenger byte ut kvoten for tobakksvarer med 1,5 liter vin eller øl.

Tax free-kvoten blir endra. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Frådrag for gåver til frivillige blir redusert

Maksimalt frådrag for gåver til frivillige organisasjonar blir redusert frå 50.000 til 25.000 kroner.

Endringa trer i kraft straks med verknad frå og med inntektsåret 2022.

Verdsetjinga av aksjar og driftsmidlar blir auka

Verdsetjinga av aksjar og driftsmidlar blir auka frå 55 prosent til 75 prosent frå og med inntektsåret 2022.

Verdsetjinga aukar òg for dyre primærbustader, slik at verdsetjinga blir 50 prosent for den delen av verdien på bustaden som overstig 10 millionar kroner.

Verdsetjinga av sekundærbustader aukar

Verdsetjinga av sekundærbustader aukar frå 90 til 95 prosent, medan formuesverdiane av fritidsbustader blir oppjusterte med 25 prosent.

Endring i reisefrådrag

Endring i reisefrådrag: Frå og med inntektsåret 2022 blir erstatta dagens to satsar for reisefrådrag med éin felles kilometersats på 1,65 kr/km.