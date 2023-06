I kveld feira norsk teaterbransje seg sjølv under årets utdeling av Heddaprisen på Oslo Nye Teater.

Det vart stor applaus då æresprisen vart delt ut til Cliff Moustache.

Gjennom heile livet har Moustache vore ein aktiv regissør, dramatikar og skodespelar. Han starta Nordic Black Theatre i 1992, som var Nordens einaste transkulturelle teater.

– Ingen trudde på oss, men me trudde på at Noreg trong oss, sa Moustache då han hugsa tilbake til oppstarten av teateret.

Moustache vart rørt til tårene då han tok imot æresprisen under kveldens prisutdeling. Foto: NTB

I grunngivinga skriv juryen at prisen går til «ein person som har opna døra til scenekunsten for mange menneske, og som gjennom over 30 år har bidrege til at norsk teater har vakse i perspektiv, haldningar, omfang og kunstnarisk innhald».

Ein av motivasjonane hans har vore å skape eit rom der unge, multikulturelle kunstnarar kunne kjenne seg velkomne. Moustache fortalde kvifor han, trass ein tøff oppstart, ikkje gav opp Nordic Black Theatre:

– Me må gjera det me kan for framtidsgenerasjonen. Viss ikkje me gjer det, sviktar me dei. Det var draumen til Nordic Black Theatre.

– Norsk teaterhistorie er i endring

Av dei nominerte er det ein handfull skodespelarar som har gått på Det Norske Teatrets bachelorstudium Det multinorske, ei utdanning for skodespelarar med bakgrunn utanfor Europa.

Ein av dei tidlegare studentane er Mimmi Tamba som vann prisen for beste musikkframsyning for «Semper Eadem».

Prisen for beste musikkteaterframsyning gjekk til «Semper Eadem» av Mimmi Tamba (til venstre) regi ved Belinda Braza under utdelinga av Heddaprisen 2023 på Oslo Nye Teater. Foto: NTB

At så mange frå Det multinorske var nominerte, framheva kollega og regissør Belinda Braza. Frå scena hadde ho ein beskjed til skodespelarar med fleirkulturell bakgrunn:

– Me kan heller ikkje stikka det under ein stol at norsk teaterhistorie er i endring. Det er ikkje fordi de sjekkar nokre boksar eller fyller nokre kvotar, men fordi de er jævlig gode.

– Vert ståande i norsk teaterhistorie

Skodespelar Sara Khorami er også tidlegare student ved Det multinorske og prisvinnar. Ho gjekk heim med prisen for beste kvinnelege skodespelar for hovudrolla i «Kristin Lavransdotter».

Khorami brukte litt av taletida til å takka teatersjefen ved Det Norske Teatret, Erik Ulfsby, for å ha starta opp Det multinorske for 11 år sidan.

Prisvinnar Sara Khorami som har foreldre frå Iran, avslutta talen med kampropet som har vorte brukt under protestane i Iran sidan hausten 2022: «Kvinne, liv, fridom.» Foto: NTB

– Representasjon betyr noko, sjølv om eg i dag kjenner at det byrjar å verta litt mange av oss, så kanskje me skal stoppa nå, spøkte Khorami under talen hennar.

Ifølgje juryen er Khorami si «skodespelarbragd ei som vil verta ståande i norsk teaterhistorie».

– Det er veldig overveldande, og eg blir rørt og stolt, seier ho til NRK.

Heddaprisane går til norske scenekunstnarar som har utmerkt seg i året som har gått. Prisen blir delt ut årleg og er eit samarbeid mellom NTO og scenekunstmedlemmane i foreininga.

Desse vann Heddaprisane

Vinnarar av prisen for beste kvinnelege skodespelar/hovudrolle:

Sara Khorami for rolla som Kristin i «Kristin Lavransdotter».

Emil Johnsen for rolla som Édouard i «Ei kvinnes kampar og forvandlingar».

Vinnarar av prisen for beste skodespelar/medspelar:

Maria Kristine Hildonen Maria Kristine Hildonen for rolla som Nina i «Døden på Oslo S».

Svein Harry Schöttker-Hauge for rolla som Ammen i «Romeo og Julie».

Pris for beste teaterframsyning:

Døden på Oslo S av Ambjørnsen/Hellstenius/Hammersland med Simen Formo Hay med regi på Nationaltheatret.

Beste regi:

Vinnaren er Kjersti Horn for Romeo og Julie på Den Nationale Scene.

Beste kostymedesign:

Eszter Salamon til «Monument 0.10: The Living Monument» av Eszter Salamon på Carte Blanche.

Beste audiovisuelt design:

Mads Sjøgård Pettersen for videoregi, Erik Hedin for lyddesign, Oscar Udbye for lysdesign og Michaela Vyskocil Gettwert for kameraføring til Romeo og Julie av William Shakespeare med Kjersti Horn som regi på Den Nationale Scene.

Beste scenetekst:

Mine Nilay Yalcin for scenetekst til Ivars kro, regi av Cici Henriksen. Mine Nilay produksjonar i samarbeid med SPKRBOX og Nordic Black Theatre.

Beste musikkteaterframsyning:

Semper Eadem av Mimmi Tamba. Regi: Belinda Braza på Det Norske Teatret.

Beste danseframsyning:

Batty Bwoy av Harald Beharie. Co-produksjon: Huset til Dansen og Regional arena for samtidsdans (RAS) på Sandnes Kulturhus.

Beste barneframsyning:

Nordpolen magiske trikketransport av Vilde Johannessen og Sebastian Skytterud Myers, ved regi Vilde Johannessen og Sebastian Skytterud Myers på Feil Teater i samarbeid Kloden Teater.

Beste framsyning for ungdom:

Varm mjølk med honning av Maiken Schjøll Frisch. Regi: Kristi-Helene Engeberg og Maiken Schjøll Frisch i samarbeid med Andrea Therese.

Særleg kunstnarisk Innsats: