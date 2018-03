Derfor mistet KrF tilliten til stortingspresidenten

KrF-leder Knut Arild Hareide sier han og partiet har brukt den siste tiden til grundig å gå inn i byggeskandalen på Stortinget.

– Situasjonen var så alvorlig at KrF og kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget kom med skarp kritikk mot prosjektet, sa Hareide rett etter at det ble kjent at Olemic Thommessen har trukket seg som stortingspresident.

Han sier det var stortingspresidentens ansvar for å følge opp en rekke punkter Stortinget hadde vedtatt for å få byggeprosjektet på rett kjøl.

Regningen har vokst, vokst og vokst igjen

– Det har dessverre ikke skjedd på en tilfredsstillende måte. Dette er et byggeprosjekt som til å begynne med hadde en kostnadsramme på 800 millioner kroner. Da vi gjorde det første formelle vedtaket i 2015 var den endelige kostnadsrammen på 1.1 milliarder kroner, sa Hareide.

Så eskalerte budsjettsprekkene. I 2016 hadde regningen, ifølge Hareide, først steget til 1.4 milliarder kroner, så til 1.8 milliarder kroner.

– Da bad Stortinget om at Riksrevisjonen gikk inn i saken fordi den var så alvorlig. Vi har trodd at dette ville være kostnadsrammen, men fikk for noen uker siden vite om en ny kostnadsoverskridelse, sa Hareide.

Nå har prosjktet en kostnadsramme på 2.3 milliarder kroner.

– KrF slår fast at det arbeidet presideten og presidentskapet har gjort for å skaffe nødvendig informasjon på vegne av Stortinget ikke har vært godt nok, sa Hareide.

Han sier mange har ansvar for den situasjonen som har oppstått, men at stortingspresidenten har sittet med det øverste ansvaret.

– På den bakgrunnen informerte jeg i går Høyres stortingsgruppe om at KrFs stortingsgruppe ikke lenger har tillit til sittende stortingspresident, sa KrF-lederen.

Slik har byggeskandalen utviklet seg.

KrF ble tungen på vekstskålen

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre sa beslutningen om å trekke seg er god.

– Vi har gitt ham rådet at han bør trekke seg. At han gjør det i dag... vi får si det er klokt at Stortinget nå får velge en ny president.

Han sa videre at Høyre ikke har evnet å rydde opp i bråket rundt den avgåtte stortingspresidenten, men at KrF til slutt har måttet trekke konklusjonene.

– Det betyr at Thommessen har mistet tilliten til flertallet på Stortinget, og det er på det grunnlaget han har trukket seg, ikke ut fra en dypere erkjennelse om at det er gjort feil, sa Støre.