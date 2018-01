Derfor kommer William og Kate til Norge

– Når land går en usikker fremtid i møte, må man ta frem det sikreste kortet man har. I Storbritannia er det kongefamilien. Den står veldig sterkt i folket, og William og Kate er de desidert mest populære, sier Jan Erik Mustad, førstelektor i britiske studier ved Universitetet i Agder.

– At de nå kommer på en sjarmoffensiv handler om at Storbritannia ønsker å vise interesse for og knytte bånd til andre land. William og Kate er umåtelig populære og er en samlende faktor både blant britene og for forholdet mellom Storbritannia og andre land.

«Hemmelig våpen»

I mars 2017 signerte britenes statsminister Theresa May brevet som formelt startet utmeldingsprosessen fra EU.

Samme måned hadde prins William og hertuginne Kate vært på offisielt besøk i Frankrike.

Siden har de britiske yndlingene fortsatt «europaturneen» til land som Tyskland og Polen, samtidig som brexit-forhandlingene har hardnet til.

SJARMOFFENSIV: Det britiske hertugparet laget saltkringler da de besøkte Tyskland i fjor sommer. Foto: POOL / Reuters

En PR-suksess, har vært konklusjonen.

Da prins William tok med familien på sjarmtur til Tyskland i juli i fjor, kalte avisen Süddeutsche Zeitung dem for «hennes majestets hemmelige våpen», og betegnet besøket som et diplomatisk oppdrag med støtte av utenriksdepartementet i London.

Nå står Skandinavia for tur.

Torsdag formiddag ankommer hertugparet Oslo. Da kommer de direkte fra et todagers besøk i Sverige.

Samtidig som de i Stockholm har spilt bandy, hilst på fremmøtte og latt seg avbilde med idrettslag, har bilder og oppdateringer fortløpende blitt publisert på deres offisielle Twitter-konto.

Sjarmerende duo

– De har en spesiell plass i både britenes og mange andres hjerter. Veldig mange av dem som tror på det britiske monarkiets fremtid, setter sin lit til William og Kate, sier Mustad.

SKAL REDDE OMDØMMET: Britene sender ut sitt sterkeste kort for å redde Storbritannias omdømme etter brexit, sier Jan Erik Mustad. Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

– De har en varme og nærhet som få andre. William er en sjarmør av de få, og han er ekstremt god til å prate med alle slags mennesker.

Når det britiske hertugparet kommer til Norge, er nettopp møter med folk, og ikke minst barn, sentralt.

– De ønsker å få et innblikk i det norske samfunnet, se hvordan barn her lever og oppleve norsk kultur. Så det blir ikke bare høye hæler og champagne, sier Mustad.

Under norgesbesøket skal prins William og hertuginne Kate blant annet få omvisning i prinsesse Ingrid Alexandras skulpturpark i Slottsparken, og besøke «Skam-skolen». De skal diskutere utfordringer som identitetsproblemer, mobbing, seksuelle overgrep og spiseforstyrrelser, med Skam-skuespillerne, elever og lærere på skolen.

Paret skal også blant annet oppleve skiskole for barn, pølsegrilling på bål, lavvobesøk og tur opp i toppen av Holmenkollbakken.