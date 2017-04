Derfor har strømmen blitt dyrere

Prisen på kull i Europa steg med 70 prosent gjennom første kvartal, viser en ny rapport fra NVE. Samtidig var det 5,6 prosent mindre vann i vannmagasinene ved inngangen til året enn på samme tid i fjor.

En norsk gjennomsnittshusholdning bruker omtrent 20.000 kilowattimer (kWh) med strøm i løpet av ett år. I første kvartal fikk en slik husholdning med spotkontrakt omtrent 500 kroner høyere strømregning, ifølge NVE.

– De viktigste årsakene til at strømprisene har steget, er mindre vann i magasinene i Norge og høyere kullpriser i Europa, sier Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud til NRK.

NVE-direktør Per Sanderud sier at kraftkablene til utlandet har gjort at dyrere europeisk kullkraft har ført til høyere kraftpriser også her hjemme. Foto: Heiko Junge / Scanpix

Tallene viser at spotprisene på strøm til forbrukerne i snitt lå 24 prosent høyere i første kvartal i år sammenlignet med samme kvartal i fjor, til et nivå på ca. 27 øre pr. kWh.

Prisoppgangen skjedde til tross for at vinteren her hjemme har vært svært mild sammenlignet med det som er normalt.

Kald vinter i Europa gir dyrere strøm i Norge

På grunn av kraftkablene mellom Norge og andre land, importerer Norge prisnivået på strøm fra kontinentet gjennom kablene.

I vinter har det vært kaldt i Europa, og det har vært produksjonskutt av kull i Kina. Det har gjort at kullprisen har steget gjennom vinteren til et nivå opp mot 75 dollar ved utgangen av første kvartal i år.

– Kullprisen har stor innvirkning på prisene i Norge på grunn av utenlandskablene. Vi sier at prisnivået på kullkraft bestemmer det langsiktige prisnivået også i Norge. Når kullkraften utgjør den store delen av kraftproduksjonen i Europa, smitter en kald vinter også over på Norge, sier Sanderud.

Rekordproduksjon av vindkraft og atomkraft dempet prisene

Det har aldri vært produsert så mye vindkraft og kjernekraft i Norden som i første kvartal i år.

For første gang ble det produsert over 10 TWh vindkraft i Norden. Foreløpige tall viser at det også var rekord i nordisk kjernekraftproduksjon, med over 25 TWh.

Det er forventet at vindkraft kommer til å spille en stadig større rolle i nordisk kraftproduksjon i årene som kommer.

Men mens kjernekraftverkene durer og går og kan levere jevn kraftproduksjon over tid, varierer produksjonen av vindkraft voldsomt.

Blåser det ikke, går ikke turbinene. Prisen på vindkraft kan tidobles i løpet av kort tid. Økt avhengighet av vindkraft vil også bety større variasjoner i prisene, spesielt i Sverige og Danmark, ifølge direktoratet.