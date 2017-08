Derfor går ho frå Ap til Miljøpartiet

GRØN: Helle Gannestad (24) har vore aktiv i AUF og Ap, men går no til MDG. Ho meiner mange unge har fått auga opp for Miljøpartiet. Her heime på sommarferie i Grøa i Sunndal kommune (Møre og Romsdal) saman med hunden Max.

Foto: Eivind Mikael Lindbråten