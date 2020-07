Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi er ikke i tvil om man kunne klare å gjennomføre dette på en god måte, hvis det ble tillatt. Hele idretten har vist at de kan håndtere smittevernreglene på en god måte, sier Nakstad på Dagsnytt 18, og legger til:

– Men dette henger sammen med mange forhold, fordi det må være en likebehandling.

Tirsdag ble det klart at Helsedepartementet, etter råd fra Folkehelseinstituttet, sier nei til forslaget fra Norges Fotballforbund, Norsk toppfotball og Toppfotball Kvinner om å arrangere fire testkamper med 2500 tilskuere godt spredt på arenaene. Taket er i dag 200 tilskuere.

Tove Dyrhaug, daglig leder i Rosenborg, synes avslaget er «veldig trist».

Tove Moe Dyrhaug, daglig leder Rosenborg. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Forslaget innebar at Rosenborg Kvinner spille kamp mot Vålerenga 14. august. Dyrhaug er helt sikker på at man kunne gjennomført en kamp med 2500 tilskuere innenfor smittevernrestriksjonene.

– For Lerkendals del har vi kapasitet på over 21.000. Vi har 24 unike innganger, fire restauranter, og ingen problemer med å håndtere 2500 innenfor gode smitteverntiltak, sier Dyrhaug, som mener man også ville hatt kontroll på smittesporingen.

De øvrige kampene som inngikk i forslaget var Eliteserie-oppgjøret mellom Start og Vålerenga 17. august, kampen mellom Kongsvinger og Lillestrøm 25. august (Obos-ligaen) og Brann mot Strømsgodset 29. august.

– Må få kontroll på pandemien

Nakstad sier det er mye tyder på at man kunne gjennomført gode smitteverntiltak inne på et så stort stadionområde som Lerkendal, men at avslaget henger sammen med vurderinger knyttet til kultursektoren for øvrig.

– Mange andre ønsker seg en utvidelse av denne grensen. Vi jobbet med å se på det totale antallet som kan være på arrangementer.

Nakstad sier det viktigste blir å se om smittesituasjonen i Norge er under kontroll når sommeren er over.

– Om den er det, så kan vi gå videre med denne type ting. Skulle vi få en ny smittebølge i deler av Norge, vil det bli vanskelig.

– Vi kan si at vi jobber hardt for at dette skal gå i idrettens favør på en trygg måte, det er ingen som ønsker noe annet. Men vi er nødt til å likebehandle, og vi er nødt til å se at vi har kontroll på pandemien, før vi kan anbefale at det tallet økes, sier Nakstad.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix

Tre tiltak parallelt

Nakstad forklarer at taket på 200 publikummere er regulert i en forskrift med hjemmel i smittevernloven, og sier det er «noe både vi og alle andre må forholde oss til inntil videre».

Nakstad viser også til at norske helse- og kulturmyndigheter må vurdere to andre tiltak som berører fotballen parallelt:

– Det ene er hvordan barne- og ungdomsfotballen skal kunne åpne 1. august, på en trygg måte, med kamper i regi av kretsen og fritak fra énmetersregelen. Det andre vi jobber med er breddefotballen, der Kulturdepartementet har innkalt til et møte 10. august, sier Nakstad.

Publikum på eliteseriekampen mellom Vålerenga og Aalesund på Intility Arena i Oslo 4. juli. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Erling Rostvåg, talsmann for den uavhengige supporterforeningen til Vålerenga, Klanen, tror det betyr mye for mange nordmenn å kunne gå på fotballkamp.

– Det er ikke til å stikke under en stol at ganske mange har en stor del av sitt sosiale liv knyttet til det å møtes rundt fotballkamper.

Erling Rostvåg er talsmann for Klanen. Foto: Privat

Rostvåg tror et pilotprosjekt kunne gitt verdifulle erfaringer til andre deler av kultursektoren. Han mener det burde vært mulig å vurdere om det kan gjøres tilpasninger som er i tråd med smittevernforskriften.

– På Valle Hovin (der Vålerengas stadion Intility Arena ligger) er det fire separate bygg, og man kunne som et minimum ha 200 på hver tribune. Jeg tror mange i samfunnet vårt kunne nyte godt av et pilotprosjekt med gode svar, særlig om dette drar ut og er en problemstilling neste sommer, sier Klanen-talsmannen.