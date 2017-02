Derfor ekskluderer Frp for politisk krangling - men ikke for skjellsord og sex-skandaler

Diskusjoner om nye regioner og fylkeskommuner er i ferd med å ødelegge flere lokallag i Fremskrittspartiet fra innsiden.

Fire lokalpolitikere er foreløpig ekskludert, én er suspendert og flere har meldt seg ut i protest mot det de mener er uvanlig lav takhøyde.

I Møre og Romsdal er to av partiets mest populære lokalpolitikere utestengt fra Frp «til evig tid». Selv opplever de at årsaken er et kraftfullt leserinnlegg hvor de tok til orde for at Nord-Møre burde slå seg sammen med Trøndelag.

– Siv Jensen har jo fortalt at det er takhøyde i Frp og at det skal være rom for ytringer. Jeg er jo litt sjokkert, sier Roy Holten, en av to ekskluderte bystyremedlemmer i Kristiansund.

Også på Sørlandet er to eksludert fra partiet, en suspendert og sju har fått advarsler etter en særdeles opprivende konflikt om sammenslåing av Agder-fylkene.

BAKGRUNN: Frp-kaos på Sørlandet

– Man ekskluderer ikke ut fra hva man sier

I Politisk kvarter fredag fikk lederen av Frps organisasjonsutvalg, Helge André Njåstad, en utfordring da programleder Lilla Sølhusvik forsøkte å finne ut hvor Frps linje går for hva som er greit og ikke greit.

– For kort tid siden ble MDGs Lan Marie Berg kalt «vietnamesermegge» og «fittetryne» av en lokal Frp-politiker i Oslo, men hun som sa det ble ikke ekskludert?

– Eh... Nei, men det er ikke slik at man ekskluderer utfra hva man sier, men det er klart når du nevner den påstanden der så er det mange i Frp som reagerte på at man omtaler en politisk konkurrent på den måten.

– Overhodet ikke sammenlignbart

– Dere har også hatt en nestleder som har seksuell omgang med en mindreårig, og en annen nestleder som skrev en bok med uheldige karakteristikker. Er det forskjell på folk i Frp?

– Nei, nå tror jeg du må korrigere litt. Det er Per Sandberg og Ketil Solvik-Olsen som er nestledere i Frp.

– Ja, og Sandberg skrev en bok med ganske sterke karakteristikker av en kollega på Stortinget, og Terje Søviknes var nestleder da han hadde sex med en 16-åring?

– Ja, men nå synes jeg man skal la de sakene ligge. Det er overhodet ikke sammenlignbart i det hele tatt, de problemstillingene du reiser nå. Vi har veldig få eksklusjonssaker i Fremskrittspartiet.

Mandag skal sentralstyremøtet i Frp behandle ankene fra de fire som til nå er ekskludert av sine respektive fylkeslag.

Kontroverser uten eksklusjon

Under er eksempler på saker som ikke har ført til eksklusjoner i Fremskrittspartiet.