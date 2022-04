– Dette her har vi ventet på, å få muligheten til å møte disse menneskene og hjelpe der de er, sier Marte Sofie Udjus.

De siste ukene har hun jobbet på spreng. Riktignok frivillig, på eget initiativ og med god hjelp fra familie og venner. Hun har ringt rundt til flere titalls bedrifter, fått dem med på laget og mottatt donasjoner av alt fra tannkrem og såper, til puslespill og sjokolade.

Garasjen og huset er gjort om til en logistikksentral, hvor varene pakkes og sorteres.

Så skal de deles ut på asylmottak på Østlandet, i all hovedsak til flyktninger fra Ukraina.

– Som mange andre følte jeg meg ganske maktesløs, og kjente på hjelpeløsheten. Man vil så gjerne bidra. Jeg tok kontakt med flere mottak og Røde Kors lokalt, og undersøkte litt hva det egentlig er behov for. Det var da jeg fikk ideen til Flyktningpakken, forteller hun.

Har krav på hygieneartikler

Med Flyktningpakken vil Udjus hjelpe flyktninger med helt grunnleggende ting som hun raskt forstod at det var behov for. Hun beskriver det som en slags «nødhjelpspakke», som inneholder hverdagslige, men viktige, varer: Tannbørster, våtservietter, deodoranter og smokker.

I tillegg til noen leker og påskeegg.

De fleste produktene Udjus deler ut, er ting som en beboer på mottak fra før har krav på å få utdelt. Ifølge Utlendingsdirektoratets (UDI) krav til drift av akuttinnkvartering, skal alle beboere ha tilgang til hygieneartikler ved behov, inkludert såpe, tannkrem og andre ting som er å finne i Flyktningpakken.

Familien pakker våtservietter, tannkrem, såper, og andre hygieneartikler. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

Men det har vært krevende for mottakene å få delt ut alt dette selv i en periode med stor pågang.

– Det har nok hendt i oppstarten at det har blitt knapt noen steder, fordi etableringen av akuttmottakene har skjedd så fort. Derfor er det veldig fint at frivillige bidrar i tillegg, skriver kommunikasjonsdirektør Ingeborg Grimsmo i UDI til NRK.

250 påskeegg

Den første leveransen av Flyktningpakken som Udjus selv var med på, fant sted på lørdag i Ullensaker. Så fort hun og ektemannen hadde begynt å rigge seg til, kom barn bort for å titte i posene og sikre seg et av de 250 påskeeggene som skulle deles ut.

Noen av ukrainerne NRK snakker med, forteller at behovene deres varierer.

– Det er veldig individuelt ut ifra hvor du kommer fra. Noen her kommer for eksempel fra Mariupol, og har ikke med seg eiendeler. Men når det gjelder de mest grunnleggende tingene, har vi fått det meste vi trenger, forteller to kvinner som selv har reist fra Donbas.

Udjus sier at noe av det som har ligget i bakhodet hennes når hun har jobbet med Flyktningpakken, er hva hun selv ser for seg at hun hadde trengt hvis hun var i deres sko.

Og det er dette, som ikke er så synlig i posene, som mange av de vi møter setter spesielt høyt: Omtanken.