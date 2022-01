Denne vinetiketten er i strid med loven

På etiketten til den sørafrikanske naturvinen ser man et ungt barn, med plaster på fingeren, og påskriften «Keep on punching», som direkte oversatt til norsk betyr «fortsett å slå».

Det engelske uttrykket er ikke ment bokstavelig, og kan heller oversettes til «stå på» eller «ikke gi opp» på norsk.

Men i forrige uke konkluderte Forbrukertilsynet med at etiketten er i strid med markedsføringslovens § 2.

– Vi har foretatt en helhetlig vurdering av etiketten, der vi mener at bildet av et sårbart barn kombinert med teksten «keep on punching» er problematisk, sier seksjonssjef i tilsynsavdelingen, Nina Elise Dietzel, til NRK.

Tilsynet mener dette forverres når barnet og teksten kobles med et alkoholprodukt, og viser til at det foreligger en dokumentert sammenheng mellom alkohol og vold.

– Vinetiketten som helhet benytter sterke virkemidler og sender signaler som kan oppfattes som en oppfordring til en ulovlig handling – å slå barn, sier Dietzel.

Seksjonssjef i tilsynsavdelingen i Forbrukertilsynet, Nina Elise Dietzel, sier etiketten er problematisk. Foto: Forbrukertilsynet

– Barn har lite på en vinflaske å gjøre

Det var alkovettorganisasjonen Av-og-til som klaget inn etiketten til Forbrukertilsynet.

Organisasjonen ser det som svært problematisk at et alkoholholdig produkt markedsføres med bilde av et barn og teksten «Keep on Punching». De er bekymret for signalene etiketten sender.

Nå er de fornøyd med konklusjonen i saken.

– Barn er de store taperne av voksnes alkoholbruk, og har lite på en vinflaske å gjøre, sier generalsekretær i Av-og-til Ragnhild Kaski til NRK.

Hun viser til at 90.000 barn vokser opp med en forelder som drikker for mye, og flere hundre tusen barn har opplevd vold i hjemmet.

– En vinetikett med bilde av et trist barn med plaster på fingeren og ordene «fortsett å slå» blir helt feil, sier Kaski.

Generalsekretær i Av-og-til Ragnhild Kaski, er svært fornøyd med at de fikk medhold av Forbrukertilsynet. – En slik etikett blir helt feil, sier hun. Foto: Av-og-til

Sosialt og politisk budskap

Vinetiketten er en del av en serie med flere naturviner fra produsent Craig Hawkins. Alle vinene har samme bilde, men ulike tekster. De andre vinenes tekst er henholdsvis «Stay Brave», «Follow your dreams» og «Chin up».

Ifølge Hawkins og de norske importørene av vinen, Unico Real Wines, ligger det et sterkt sosialt engasjement og et positivt politisk budskap bak produktserien.

Tekstene er nemlig ment å være ting man sier til barn som trenger oppmuntring. Vinene heter «Bandito» fordi Hawkins ønsker å være «opprørsk mot fattigdom» og lage rene naturviner mot forurensende industri.

«Testalonga Baby Bandito Keep on punching» er en del av en serie med flere naturviner fra den sørafrikanske produsenten Craig Hawkins. Det er et politisk og sosialt budskap bak dem, men Forbrukertilsynet mener man ikke kan kreve at forbrukerne vet det når de ser flaskene isolert sett. Foto: Produsent

Importør: – Ubegripelig, kunnskapsløst og diskriminerende

Geir Gjerdrum, leder i Unico, mener det er «utrolig» at Forbrukertilsynet har brukt tid på denne saken i det hele tatt.

– Avgjørelsen er helt ubegripelig, kunnskapsløs og ikke minst diskriminerende. De forlanger at et kunstnerisk og genuint sørafrikansk uttrykk og budskap skal endres. På toppen av det hele går deler av inntekter til barneskole, og denne virksomheten livnærer flere familier tilknyttet vinmarken og jordbruket, sier han til NRK.

Gjerdrum forteller at han også har vært i kontakt med produsenten bak vinen, som stiller seg uforstående til avgjørelsen.

– Føler dere at Forbrukertilsynet har tatt nok hensyn til produsentens budskap og mening med etiketten?

– De har forstått budskap og meningen. Det er jo det som er så paradoksalt. Vedtaket er begrunnet i frykt for at noen andre kan misforstå teksten. Noen som er dummere en forbrukerrådets medlemmer med andre ord, sier Gjerdrum.

Geir Gjerdrum i Unico Real Wines er svært misfornøyd med konklusjonen til Forbrukertilsynet. Han mener avgjørelsen blant annet er diskriminerende. Foto: Privat

– Kan ikke kreve at forbrukerne kjenner bakgrunnen

I sin redegjørelse skriver Forbrukertilsynet blant annet at de «anerkjenner det sterke engasjementet og budskapet» bak naturvinen.

De er også av den oppfatning av at dersom man ser produktserien samlet, vil man lettere oppfatte budskapet bak, og kanskje tolke teksten «Keep on punching» annerledes.

De mener likevel at man ikke kan kreve av forbrukerne at de må kjenne til produktenes opprinnelse.

– Forbrukertilsynet legger til grunn at den bakenforliggende historien ikke er kjent for folk flest, og folk flest vil derfor også kunne oppfatte etiketten på en annen måte, sier Dietzel.

– Er ikke «keep on punching» et kjent nok begrep til at nordmenn ikke tolker denne formuleringen bokstavelig?

– Nei, ikke nødvendigvis. Mange vil lese dette som «fortsett å slå». I kombinasjon med bildebruken blir dette problematisk, svarer seksjonssjefen.

For spesielt interesserte

Gjerdrum argumenterer også med at vinen ikke er et produkt for den jevne forbruker i Norge. Det er en spesiell naturvin til en høy pris, som lages i svært begrenset volum. Unico får rundt 5000 flasker i året, avhengig av årgang.

– Det er ikke en kommersiell vin, den er på bestillingsutvalget. Det er en vin for spesielt interesserte som forstår dette, sier Gjerdrum og legger til at etiketten er det «stikk motsatte av selgende»:

– Den er jo nesten ubehagelig direkte og rå. Akkurat som budskapet og vinen selv. Hvis noen få uheldige sarte sjeler likevel misforstår – hva så? Vi kan da ikke forby alt som noen kan tenkes å misforstås.

I sin avgjørelse krever ikke Forbrukertilsynet tilbaketrekning eller påklistring av nye etiketter på vinflasker som allerede befinner seg i Norge.

Unico har en ny årgang på lager som de har lov til å distribuere, dermed blir vinetikettene å se i butikkhyllene på Vinmonopolet en stund til. Hva som skjer etter det, er uvisst.

– Hva produsenten vil gjøre neste år er opp til ham. Vi vil ikke instruere ham, sier Gjerdrum.