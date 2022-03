Denne lille sørlandsbyen vil ta imot 200 ukrainere

Flekkefjord kommune har bare 9.000 innbyggere, men har sagt at de kan ta imot 200 ukrainske krigsflyktninger.

Det er tre ganger så mange som deres andel av de 35.000 flyktningene regjeringen har bedt om i første omgang.

Det vil si at sørlandskommunen tar imot det antallet som blir nødvendig dersom det skal bosettes 100.000 ukrainere i Norge. Dette har regjeringen varslet at kan bli aktuelt.

Rådmann Bernhard Nilsen i Flekkefjord sier de bare må brette opp ermene og mener de skal klare så mange bosettinger.

Bernhard Nilsen er rådmann i Flekkefjord. Hans kommune vil ta imot så mange flyktninger at det tilsvarer 100 000 på landsbasis. – Det skal de greie, sier han. Foto: Flekkefjord kommune

– Vi har godt med boliger å tilby og ledig kapasitet i skolen. Det som må gjøres noe ekstra på er knyttet til barnehager og psykisk helsetilbud, sier han

Nilsen mener også at det store frivillige arbeidet i kommunen er viktig, selv om det nok blir utfordringer med å ta imot såpass mange.

Flekkefjord tok også imot mange syriske flyktninger under krisen i 2015, men har ikke hatt noe asylmottak på flere år.

Etter at krigen i Ukraina startet, ble alle norske kommune bedt om å melde inn det antall flyktninger du kunne bosette, og fikk et antall på 22.000 tilbake.

På fredag fikk så alle kommuner i Norge brev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet med det antallet de må ta for å bosette 35.000. En rekke kommuner må øke antallet betydelig.

De har nå frist til 31. mars med å melde tilbake om dette er mulig, noe som er en svært kort tid i forholdet til det som er vanlig.

Her kan du se hvor mange flyktninger din kommune er bedt om å bosette

Må behandles politisk

De ulike kommunestyrene skal nå ta stilling til det antallet flyktninger de mener å ha kapasitet til å ta imot. Det kan avvike fra det antallet de er bedt om fra IMDI.

Moss kommune har rundt 50.000 innbygger og er bedt om å bosette 225 ukrainere. Selv har de meldt inn at de kan ta 150, sier direktør for kultur, oppvekst og aktivitet, Silje Hobbel.

Silje Hobbel i Moss kommune sier de har satt krisestab og jobber med å finne nok boliger til minst 150 ukrainere. De er bedt om å ta imot 225. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

– Vi jobber nå over hele kommunen med å finne boliger. Vi har noen kommunale boliger som kan brukes, men vi ber også innbyggerne om tilby private utleieboliger.

Politikerne i byen skal avgjøre hvor mange flyktninger de kan ta imot i løpet av denne uka, og innstillingen fra kommunedirekøren er å si ja til de 225 de nå blir bedt om.

Det er mange kvinner og barn som er på flukt fra Ukraina, ettersom mennene måtte bli igjen for å kjempe i krigen mot de russiske styrkene.

En familie kommer til det nasjonale ankomstsenteret i Råde. Foreløpig er det et lavt antall ankomster, men det er ventet å stige mye. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

– Vi kartlegger hvor vi har ledige skoleplasser, og ønsker å kombinere dette med boliger i de samme områdene. Så må vi ha tilgang på morsmålslærere og annen kompetanse i skolen, sier Hobbel.

Barna som kommer kan ha opplevd situasjoner i krigen som vil kreve mental oppfølging av helsepersonell.

Fra 200 til 2000 i Oslo

Hovedstaden har blitt bedt om å bosette 2000 flyktninger. Dette har kommunen sagt ja til, etter at byrådet først meldte at de kunne ta to hundre ukrainere.

Rina Mariann Hansen er byråd for kultur, idrett og frivillighet.

Byråd Rina Marian Hansen i Oslo sier de er forberedt på å øke fra de 2000 flyktningene de nå jobber for å finne et botilbud til, men som foreløpig ikke har kommet. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

– Vi er klare til å bosette 2000. Jeg er ganske stolt over at vi på få dager har tidoblet det antallet vi skal ta imot, og det stopper ikke der, sier Hansen til NRK.

Nå jobbes det med å kartlegge bygg og boliger i Oslo som kan brukes til boliger for flyktninger. Også skoleplasser, introduksjonsprogrammer og helsetjenester rustes for et stort antall krigsflyktninger.

Får kort frist på å si ja til flere

Norge har altså sagt ja til å ta imot 35.000 ukrainere, men det er foreløpig et stort sprik mellom dette tallet og det antallet norske kommuner har meldt inn at de kan ta imot.

Til sammen har kommunene sagt at de kan bosette 22.000. Det mangler 13.000.

Direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDI, Libe Rieber-Mohn innser at det er store utfordringer som ligger foran for kommunene.

Libe Rieber-Mohn er direktør for IMDI, som koordinerer bosettingen av flyktninger i Norge. Hun ser at kommunene nå har en stor oppgave foran seg. Foto: IMDi

– Kommunene har fått en frist til 31. mars med å melde fra om de kan bosette mange flere. Det er utfordrende for kommunene å snu seg så raskt rundt. Og vi vet ikke hvordan krigen utvikler seg og hvor lenge den vil vare, eller hvor mange som vil komme til Norge.

Statsminister Jonas Gahr Støre har sagt at det kan bli aktuelt å bosette så mange som 100.000 ukrainere som er på flukt fra krigen.