Denne koronavarianten følger Helsedirektoratet ekstra nøye med på

– Det vil bli flere hundre sykehusinnleggelser og noen få hundre dødsfall av korona i vinter, sier overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

Han understreker at spesielt den eldre generasjonen er i faresonen. Ifølge Aavitsland er de som dør av korona nå i hovedsak eldre enn 80- og 90-årene, hvorav en del er sykehjemsboere.

Assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, sier til NRK at de ser tegn til en økende trend når det gjelder koronainnleggelser, men at det fortsatt er en ganske rolig situasjon.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Javad Parsa / Javad Parsa

Nakstad forteller at de i sommer har vært knapt hundre mennesker innlagt på sykehus med covid. Han presiserer at under halvparten av de er innlagt på grunn av covid. Tallet har nå økt til rundt 200 sykehusinnlagte i uka, men fortsatt er bare en fjerdedel innlagt på grunn av viruset. Ifølge Nakstad er det nesten ingen som ligger på intensivavdeling.

– Foreløpig er det fredelige tall, men vi ser helt klart en økning, sier Nakstad, som også legger til at det er helt naturlig nå som vi er på vei inn i høsten.

Aavitsland i FHI sier til NTB at det er ventet en noe langsom økning i epidemien utover høsten, og at det antakelig blir en ny bølge til vinteren.

Ser ut til å dominere

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er det ingen dominerende koronavarianter i verden akkurat nå. Likevel peker både Aavitsland og Nakstad på variantene EG. 5 og den sterkt muterte BA. 2.86. Sistnevnte er påvist i elleve land.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Både FHI og Helsedirektoratet er mindre bekymret for BA 2.86-varianten, som de begge påpeker at kun er sett i avløpsvann.

– Den som akkurat nå ser ut til å begynne å dominere i Norge er varianten som heter EG. 5, som er en omikronvariant. Den ser ut til å være veldig smittsom. Vi vet ikke om det er den nyeste varianten, eller om den komme til å variere i vinter, men fordi den endrer seg mye følger vi ekstra med på den, sier Nakstad til NRK.

Også Aavitsland tror EG. 5 vil dominere høsten.

Anbefaler oppfriskningsdose

Nakstad anbefaler befolkningen om å følge rådene som er gitt for høsten og vinteren. Han minner om at personer over 65 år, samt utsatte personer i risikogruppen, bør ta en oppfriskningsdose av koronavaksinen.

Han sier også at folk bør bli hjemme fra jobb og skole dersom de føler seg syke, uavhengig om det er korona, influensa eller andre ting.

Foreløpig er det bare personer over 65 år og de med underliggende sykdommer som er anbefalt å teste seg for korona, dersom de har symptomer.

– Ikke grunn til bekymring

WHO advarte onsdag mot det de beskriver som «bekymrende trender for covid-19» i forkant av vintersesongen.

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus har oppfordret land til å tilby vaksiner til befolkningen og være ekstra oppmerksomme på hvordan viruset sprer seg i samfunnet.

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Men til tross for WHO-sjefens advarsel, tror ikke Aavitsland at det er grunn til å slå alarm i Norge helt ennå, skriver NTB.

– Nei, det er ikke grunn til bekymring, sier han og legger til:

– Vi vil alle bli smittet flere ganger i livet, men få vil bli alvorlige syke. De som er særlig utsatt for alvorlig sykdom, er de eldre og skrøpelige. De kan få oppfriskningsdoser med vaksinasjon for å redusere risikoen.