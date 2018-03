Denne energikilden vokser mest i verden

I sjuende etasje i Obos-bygget i Oslo sentrum kan man skue utover rundt 100 solcellepanel. Med denne installasjonen har boligbyggeren bidratt til den sterke veksten i solenergibransjen de siste årene.

2016 var et rekordår og året etter fortsatte veksten. I 2017 var økningen på hele 59 prosent. Solenergi er den raskest voksende energikilden i verden, når man regner på installert kapasitet.

Det viser en rapport fra Multiconsult og Asplan Viak, skrevet på oppdrag fra Solenergiklyngen, en sammenslutning for solenergibransjen i Norge.

– Det har vært en firedobling av veksten på fire år. Nå kan du ha solceller på taket og på veggene. Det er også utviklere som vil putte det i takmembranen og på toppen av biler, så dette er veldig fleksibel teknologi, sier Trine Kopstad Berentsen, daglig leder i Solenergiklyngen.

Viktig for Paris-avtalen

Seniorforsker Gaute Stokkan ved SINTEF tror solenergibransjen vil være viktig i årene som kommer.

– Solenergi kommer nok til å ha en svært viktig funksjon i det arbeidet vi må gjøre for å nå målene i for eksempel Paris-avtalen, det er det ingen tvil om. Det er riktig og viktig at Norge også har sin del av denne utviklingen, sier han.

Elbilister bidrar til vekst

Ifølge rapporten har gjennomsnittsprisene for solkraft sunket med 62 prosent de siste ni årene. Noen som ser ut til å benytte seg av det, er folk som allerede kjører miljøvennlig.

– Et av de selskapene som driver med installasjon nå, har fortalt at man kan spå hvem som ønsker å installere solceller etter hva slags bil de har. Hvis de har elbil, er det ganske sannsynlig, sier Stokkan.

Det kan Berentsen fra Solenergiklyngen bekrefte.

– Veksten er størst for næringsbygg, der er også lønnsomheten høyest. Men vi ser også at private eneboligeiere velger å ha solcellepanel på taket. Det er særlig de som eier Tesla vil ha det på garasjetaket