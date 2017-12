Den svake krona kan gjøre julehandelen i utlandet dyrere

På Gardermoen hovedflyplass er det hektisk også midt på en søndag. Mange juleshopper i Europa for tiden, og de reisende nordmennene merker at de får mindre igjen for pengene nå.

– Ja vi merket det, og vi måtte faktisk betale ti kroner for en euro. Da merket vi at vi fikk mindre å bruke, sier Torill Johnsen Dybdal.

Sammen med en vennegjeng har hun vært på helgetur i Tallinn uten at den svake kronekursen la en demper på shoppegleden. Men reiser du til for eksempel Estland, Frankrike eller Tyskland i disse førjulstider, så får du mindre igjen for pengene.

– Du kommer til å merke det med en gang du drar til utlandet. Hvis du skal gjøre julehandelen i for eksempel Paris eller Madrid nå før jul så er den fort ti prosent dyrere enn den var i fjor. Og kanskje 30 prosent og vel så det dyrere enn den var for fire-fem år siden, sier Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank1.

Artikkelen fortsetter under videoen

Magne Gundersen sier at det er ti prosent dyrere å handle i land som har euro i år enn det var i fjor. Du trenger javascript for å se video. Magne Gundersen sier at det er ti prosent dyrere å handle i land som har euro i år enn det var i fjor.

Kan bikke ti før årsskiftet

Og for norske turister blir besøket til eurosonen relativt sett enda dyrere når Euroen ifølge ekspertisen mest sannsynlig bikker 10 kroner.

– Vi er overrasket over at kronen er så svak som den er allerede nå. Men når euroen nå koster rundt 9,90 kroner, og vi har sett de store bevegelsene som har vært de siste ukene, så utelukker vi ikke at vi kan bikke 10 kroner før årsskiftet. Men vi tror ikke det er et nivå vi kommer til å ligge på lenge, sier Marit Øwre-Johnsen, valutaanalytiker i DnB Markets.

Marit Øwre-Johnsen i DnB Markets utelukker ikke at euroen kan koste ti kroner før årsskiftet. Foto: Stig B. Fiksdal

Euroen var fredag på 9 kroner og 87 øre, mens amerikanske dollar kostet 8,30. Ett engelsk pund er ikke så billig som det var og ligger nå på elleve kroner og 20 øre, mens svenske og norske kroner ligger omtrent på samme nivå.

Boligprisfallet bekymrer

Tross oppgang i oljeprisen og god fart i norsk økonomi, har kronen vært svak i en historisk lang periode.

Marit Øwre-Johnsen sier kronen vil fortsette å være svak i tiden fremover, og utenlandske storbanker mener boligprisfallet i Norge er en forklaring på dette.

– Det er en frykt for at det boligprisfallet vi ser i Norge og Sverige skal gi ringvirkninger til resten av økonomien og slå ut i svakere forbruk. Det har vært med på å bidra til å tynge kronekursen, sier Øwre-Johnsen.