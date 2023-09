Den russiske svartehavsflåtens hovedkvarter angrepet

Hendelsen ble bekreftet av den russisk-innsatte guvernøren Mikhail Razvozjajev på meldingstjenesten Telegram tidlig fredag ettermiddag. Det er ikke meldt om hvorvidt noen er skadd.

– Hovedkvarteret til flåten har blitt truffet i et fiendtlig missilangrep, skrev Razvozjajev på Telegram.

Guvernøren skriver også at alle nødetater er på stedet, og at fragmenter fra raketten har falt ned nær Lunatsjarskij-teateret i byen. Bilder i sosiale medier viser røykskyer som står opp fra treffstedet.

Som følge av angrepet ble hovedkvarteret stående i brann fredag. Razvozjajev opplyser at brannmannskapet fortsetter slukkearbeidet, og at situasjonen er under kontroll.

Advarer mot nye angrep

Razvozjajev har også gått ut og advart mot et nytt ukrainsk luftangrep, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Obs alle sammen! Et nytt angrep er mulig. Vennligst ikke opphold dere i sentrum. Ikke forlat bygninger. Alle som er i nærheten av hovedkvarteret til flåten – ved lyden av sirener, fortsett til krisesentre, skriver guvernøren på sosiale medier.

Ukrainske myndigheter har foreløpig ikke kommentert hendelsen.

Siste av flere angrep

Ukraina har gjennomført en rekke angrep med droner og raketter i område de siste ukene. Forrige uke traff de et russisk landingsfartøy og en ubåt som kan bære krysserraketter, ved Sevastopol, skriver NTB.

Den amerikanske tankesmia Institute for the Study of War (ISW) konkluderte nylig med at ukrainske styrker har ødelagt et avansert S-400 luftvernsystem på Krim, samt skadet et annet system av samme type. ISW mener dette tyder på at det er systematiske og taktiske problemer med det russiske luftvernet på den okkuperte halvøya.