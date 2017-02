Bård Vegar Solhjell (SV) og Trine Skei Grande (V) ble mandag nektet visum av russiske myndigheter

Stortingets utenriks- og forsvarskomité avlyser nå besøket til Moskva som skulle finne sted 2. og 3 februar

Den russiske ambassadøren har blitt kalt inn på teppet

Dette ville vært den første reisen til den russiske hovedstaden for norske politikere på et så høyt nivå på tre år. Nå er den avlyst og den russiske ambassadøren blitt kalt inn på teppet.

Årsaken skal ifølge utenriksdepartementet være at Norge har innført EUs restriktive tiltak mot Russland. Men det kan også være en annen årsak:

NRK får opplyst at UD tror Skei Grande og Solhjell har stått på Russlands liste over personer siden 2014. Norge har en tilsvarende liste over russere, som Norge kommer til å offentliggjøre. Russland vil ikke offentliggjøre sin liste.

UD tror dette er årsaken til visumnekten, og ikke nødvendigvis møtene Skei grande hadde planlagt.

Den russiske ambassadøren kalles inn på teppet i Utenriksdepartementet etter at stortingspolitikere ikke har fått visum og må avlyse tur til Moskva.