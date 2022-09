Den prisbelønte keramikeren Eva Børresen er død

Hun var 99 år da hun gjorde ferdig sine siste verker og hadde sin siste utstilling i 2020. Det var 80 år etter at hun hadde fullført sin keramikk-utdannelse i Stuttgart.

Eva Børresen var en svært anerkjent keramiker. Hun er kjent for formsterk keramikk, og fikk gullmedalje på Triennalen i Milano i 1954 for en todelt kaffekanne.

Eva Børresen i sitt hjem i 1953. Et eksemplar av den todelte kaffekannen kan skimtes over hennes venstre skulder. Foto: Ukjent fotograf

Hun laget alt fra skåler og vaser til veggutsmykninger i offentlige bygninger. Børresen engasjerte seg også i opprettelsen av fagforeningen Norske Kunsthåndverkere

Hun er mor til keramiker Bibbi Børresen og mormor til forfatterne Hilde og Hanne Hagerup.

– Hun var en ufattelig snill mamma, sier Bibbi Børresen til NRK.

Sammen med datteren var Eva involvert i frivillig arbeid. Hun holdt blant annet keramikkurs for innvandrerkvinner i over 10 år.

Hilde Hagerup har også varme minner.

– Mormor lærte meg å stå baklengs på skøyter. Skøytebane sprøytet hun på plenen med hageslangen, skriver hun på Facebook.

Eva Børresen i strålende humør på Hvaler i 2019. Foto: PRIVAT

Ble norsk av kjærlighet

Børresen ble født 29. november 1920 i Berlin. Hun kom til Norge sommeren 1939 som 18-åring, på grunn av kjærligheten til den norske snekkeren Runar Børresen. De hadde truffet hverandre i Stuttgart da hun studerte for å bli keramiker og han for å bli interiørarkitekt. Nå skulle hun møte hans foreldre.

Da Tyskland invaderte Polen 1. september ble hun og Runar enige om at hun skulle bli i Norge, slik at de ikke ble adskilt av krig. De giftet seg og Eva lærte seg norsk ved å lese norske ukeblader.

Eva Børresen i Trondheim etter krigen. Foto: Privat

Sår tid

Da Norge ble invadert 9. april 1940 bodde paret på Lillehammer.

– Det var selvfølgelig vanskelig å være tysk og oppleve at ditt eget folk kom trampende oppover dalen som okkupanter, sier Bibbi Børresen.

– Hun var stadig redd for at hun skulle støte på sin eldre bror som tysk okkupant. Hun visste ikke at han var sent til Østfronten, som sønn av en billedhugger med yrkesforbud (Waldemar Hecker).

Eva var gravid, nyinnflyttet og kjente ingen på Lillehammer. Hun vinket farvel til Runar på stasjonen før han dro med sin tropp oppover Gudbrandsdalen for å stoppe tyskerne ved Tretten.

– Mor gikk hjem uten helt å vite hva hun skulle gjøre. Da ringte det på døra. Utenfor sto Marit Ahlsen, en nabo, som spurte om hun ville bli med i gruppen av sanitetskvinner som strikket strømper og rullet bandasjer til soldatene på sykehuset. Sånn ble hun kjent med en av sine beste venninner!

Eva Børresen i arbeid i Trondheim etter krigen. Foto: Privat

Banket opp av Gestapo

Under krigen gjemte paret folk som flyktet fra okkupasjonsmakten i sin egen leilighet i Oslo.

– Da mor og far flyttet til Oslo sent i 1942 hadde de dekkleilighet på Uranienborg terrasse og utnyttet at hun var tysk og snakket vennlig til gestaposjefens schæfer.

Men Eva ble banket opp av Gestapo i 1943 da det ble oppdaget at hun hadde videresendt brev fra jøder i Tyskland til deres barn som hadde rømt til England.

Dekkleiligheten ble også avslørt og Runar havnet på Grini frem til 1945.

Etter krigen bodde kunstnerparet i flere norske byer. Men i 1981 flyttet de til sin siste by, Fredrikstad.

Runar døde i 1983. Eva ble i Fredrikstad frem til hun sovnet stille i lørdag 3. september.