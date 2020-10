Den neste debatten mellom USAs president Donald Trump og presidentkandidat Joe Biden vil foregå som et videomøte. Årsaken er bekymring for koronasmitte.

Det opplyste den amerikanske kommisjonen for presidentdebatter torsdag, ifølge nyhetsbyrået AP. Debatten skulle etter planen ha funnet sted i Miami neste uke.

President Donald Trump testet positivt for koronaviruset i forrige uke.

De siste dagene har også flere av Trumps nærmeste rådgivere testet positivt.

Reagerte på uttalelse

– Ikke vær redd for covid. Ikke la det dominere livet ditt, skrev Trump på Twitter mandag kveld, norsk tid.

Videre skrev Trump at han føler seg bedre nå enn han gjorde for 20 år siden.

Dette fikk Biden til å reagere:

– Jeg håper bedringen av helsetilstanden til presidenten går raskt og er vellykket. Men nasjonens covid 19-krise er langt, langt fra over. I dag går mine bønner til familiene til de 210.000 amerikanerne som døde av viruset, uttaler han.

Vise-debatt i natt

I natt var det visepresidentdebatt mellom Mike Pence og Kamala Harris.

Den var helt annerledes enn presidentdebatten, som ble beskrevet som den verste noensinne.

Blant temaene var økonomi, klimaendringer, høyesterett og Black Lives Matter. Det første temaet var håndteringen av koronapandemien.

– Det amerikanske folket har opplevd den største fiaskoen gjort av en amerikansk president. Visepresidenten og presidenten visste hvor farlig viruset var og dekket det til. Donald Trump har fortsatt ingen plan for å bekjempe viruset. Det har Joe Biden, sa Harris.

Biden ble bedt om å svare.

– Nasjonen vår har vært gjennom en krevende tid og jeg vil at folket skal vite at presidenten har satt innbyggernes helse først. Han stoppet all innreise fra Kina og det ga oss verdifull tid for å forberede oss. Det reddet hundretusener av liv, sier Pence.

