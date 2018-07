Den nasjonale varmerekorden står fortsatt

Svetten renner i Norge.

Men svette til tross, den nasjonale varmerekorden fra 20. juni 1970 med 35.6 grader i Nesbyen, står fortsatt.

Årets varmeste dag

Meteorologene melder nå at temperaturtoppen er nådd fredag.

Ifølge Meteorologisk institutt er det Blindern i Oslo som har vært varmest med 34.6 grader.

KØ FOR Å BADE: Ved Sognsvann i Oslo er det mange som vil kjøle seg med en, om ikke altfor kald, dukkert. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Rogaland, Hordaland, Østfold og Vestfold har alle knust sine fylkesrekorder, mens Bergen snuste fredag ettermiddag på sin gamle rekord, som ble tangert.

Med 34.4 grader i Etna slo Hordaland fylkesrekorden, det gjorde også Vestfold med 34.1 på Nøtterøy, Rogaland med 34.4 grader i Stavanger, Våland og Østfold med 34.5 grader på Rygge.

Varmerekorder fylkesvis Ekspandér faktaboks Finnmark: 34,3 grader, Šihččajávri, 23. juni 1920

Troms: 33,5 grader, Bardufoss, 18. juli 2018

Nordland: 33,8, Saltdal, 11. juni 2011

Trøndelag: 35 grader, Trondheim, 22. juli 1901

Møre og Romsdal: 34 grader, Brusdalsvatnet, 9. juli 2014

Sogn og Fjordane: 33,3 grader, Fortun, 8. juli 1933

Hordaland: 34.4 grader, Etne, 27. juli 2017.

Rogaland: 24.4 grader, Våland, 27. juli 2017

Agder: 33,7 grader, Byglandsfjord, 1. juli 1986

Telemark: 34,6 grader, Vefall i Drangedal, 20. juni 1970

Vestfold: 34,1 grader, Nøtterøy 27. juli 2017

Buskerud: 35,6 grader (norgesrekord), Nesbyen, 20. juni 1970

Akershus: 35,2 grader, Fornebu, 27. juni 1988

Oslo: 35 grader, Oslo, 21. juni 1901

Oppland: 34 grader. Lillehammer, 19. juni 1970

Hedmark: 35 grader, Staur Forsøksgård, 6. august 1975

Østfold: 34,2 grader, Rygge, 3. august 1982

Kilde: Yr.no

REKORD: Vålandstårnet, landemerket på Våland i Stavanger, slo fylkesrekorden med 34,4 grader fredag. Foto: Erik Waage

I Nesbyen som har den 28 år gamle rekorden på 35. 6 grader, ble det i dag målt 32. 9 grader klokken 16.

– Turister spør om aircondition

Lysbotn i Rogaland delte tidligere i dag førsteplassen om den aller høyeste temperaturen i landet. De nådde etter kveldens oppsummering ikke helt opp.

– Vi har aldri solgt så mye is som nå, sier Mari Bakkan Vika, som jobber på en av turisthyttene i Lysebotn i Rogaland.

Hun forteller om ekstrem varme i området.

– Vi får veldig mange gjester som spør om vi kan sette på aircondition. Men det har vi dessverre ikke. Da sier vi at de må kjøpe seg en is, eller ta seg et bad.

Hun tror ikke de utenlandske turistene var helt forberedt på dette.

– Alle tror de skal til kalde Norge, og har med seg bukse og genser.

MYE Å GJØRE: Meteorologene har hatt mye godt vær å melde i sommer. Nedbørmåler og tørt gress hos Meteorologisk institutt på Blindern i Oslo. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Tre varme måneder har ført til at vannsalget har økt. Sammenlignet med i fjor har vannsalget til Ringnes økt med 25 prosent de siste tre månedene. I juni leverte de ut åtte millioner liter vann.

VARMEREKORDER: NRKs lesere sender inn bilder av hvor varmt det er hos dem. Her fra et termometer i Flekkefjord. Foto: Privat

– Når gradestokken nærmer seg 30 pluss ser vi at folk velger vann. Brussalget er ikke væravhengig, og ølsalget stiger fram til det er 25 grader, sier kommunikasjonssjef i Ringnes, Nicolay Bruusgaard.

Frustrerte ansatte og manglende lover

Men varmen fører ikke bare med seg is- og vannrekorder, Arbeidstilsynet har fått langt flere forespørsler fra frustrerte ansatte fordi det er varmt på arbeidsplassen denne sommeren. Men det finnes ikke noen temperaturgrense på hvor varmt eller kaldt det skal være på en arbeidsplass.

– Man bør prøve å unngå å jobbe i temperaturer over 26 grader eller under 19 grader sier Tommy Gregersen i Arbeidstilsynet.

FUGLEBERG: På badestedet på Sørenga i Oslo er det trangt om plassen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Arbeidstilsynet skriver på sine nettsider at de anbefaler å holde temperaturene under 22 grader ved fysisk innearbeid.

– Vi har fått flere forespørsler enn nordmalt om jobbtemperaturer, og de fleste er fra østlandet, forteller han.