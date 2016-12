Den hvite julen er avlyst: – Det er unormalt lite snø

– Det er rett og slett unormalt lite snø i store deler av landet akkurat nå, sier meteorolog Kristen Gislefoss til NRK.

DÅRLIG MED SNØ: Meteorolog Kristen Gislefoss må lete lenge for å finne det hvite juleværet. Foto: Marit Kolberg / NRK

– Vanligvis ville snøen ha lagt seg rundt i landet på denne tiden, men denne julehelgen vil forbli grønn eller grå med regnbyger legger Gislefoss til.

Hele lavlandet sør for Lillehammer og kysten oppover til Nordland er det knapt et snøfnugg å oppdrive, hvis det ikke er produsert kunstsnø som har holdt seg til tross for mildværet den siste tiden.

Tromsø har i dag bare 14 cm snø. Og bedre er det ikke på de vanligvis så snørike skiområdene Sirdal i Vest-Agder og Geilo i Buskerud. De har kun henholdsvis 15 cm og 19 cm natursnø.

Snø i fjellheimen

Vil du ha hvit jul må du langt opp i fjellheimen. Selv om det etter hvert så berømte fjellet Mannen i Møre og Romsdal kanskje ikke er stedet der de fleste drar til jul, er det i alle fall stedet for dem som vil ha snø, her har det kommet 92 cm så langt.

Selv om det er grønt og bart på veiene de fleste steder i landet melder veitrafikksentralen at uværet på fjellovergangene fortsetter i dag.

KOLONNER: Det kjøres ledebil på E134 Haukelifjell fredag. Dette bildet er tatt i halv åtte-tiden fredag morgen. Foto: NRK-Tipser

Det snør en del i fjellet, og er regn og hagl i lavlandet. Det legger seg i veibanen når man kommer litt opp, opplyser veitrafikksentralen.

– Det skal bli et rolig vindu frem mot klokken to, så øker det på igjen, sier veioperatør Idar Sangholt.

Meteorologene melder også om kraftige vindkast både i dag og i morgen.