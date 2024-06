For første gang siden 2019 senket Den europeiske sentralbanken (ESB) styringsrenten på torsdag. Den går ned 0,25 prosentpoeng og ligger nå på 3,75.

– Dette var akkurat som forventet fra flertallet av analytikere og rentemarkedet. Det ville ha vært et stort sjokk om ikke ESB kuttet renten i dag, sier seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken til NRK.

Ifølge EUs statistikkontor Eurostat var inflasjonen i eurolandene på 2,6 prosent i mai, en økning fra måneden før da den endte på 2,4 prosent.

Presidenten for Den europeiske sentralbanken Christine Lagarde kunngjorde rentekuttet på torsdag. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP/NTB

– Ikke nødvendigvis grønt lys

Selv om rentekuttet var ventet, må vi trolig fortsatt smøre oss med tålmodighet her hjemme.

– Selv om ESB nå kutter renten, gir det ikke nødvendigvis grønt lys for Norges Bank å kutte styringsrenten i Norge enda. Det er et poeng for dem å vente på at andre store sentralbanker også kutter renten, sier Midtgaard.

For eksempel Federal Reserve, ofte bare kalt Fed, som er sentralbanken i USA. Også de må kutte styringsrenten før Norges Bank gjør det samme, tror Midtgaard.

– Og Fed kommer trolig ikke til å kutte renten før tidligst september i år. Da venter Norges Bank helt til første kvartal i 2025 før de kutter renten her hjemme, sier hun.

Men det er ikke gitt at Fed klarer å kutte renten i september.

– Sannsynligheten er størst for et kutt i september, men det kan også dra seg lenger ut i tid. Og nettopp derfor må Norges Bank smøre seg med tålmodighet, sier Midtgaard.

Norges Bank kommer trolig ikke til å kutte styringsrenten før i 2025, tror Midtgaard. Foto: Eskil Andersen / NRK

Kronen kan styrke seg

Hun peker på at Norges Bank ønsker å få valutakursen litt mer i sin favør, fordi det påvirker prisveksten her hjemme.

– ESBs kutt kan påvirke kronekursen. Det er det man etter hvert forventer å se. Hvis andre store sentralbanker nå kutter renten, mens Norges Bank holder den uendret, kan man forvente at kronen styrker seg noe, sier Midtgaard.

Da kan det for eksempel bli litt billigere å dra på ferie i Syden.

– Men det kan også påvirke prisveksten her hjemme, ved at prisen på importerte varer tar seg ned. Og det er dette Norges Bank ønsker skal skje, sier Midtgaard.

Hun legger til at det ikke er gitt at det vil bli mange flere rentekutt i eurosonen i år.

– Som ESB selv skriver er det innenlandske prispresset fortsatt sterkt og lønnsveksten er høy. Det står egentlig mellom ett kutt til, eller maks to, i løpet av året, sier Midtgaard.