Den amerikanske ambassadøren skylder 14 pizzaer etter norsk rekord-OL

Nå skylder han den norske ambassaden i Washington 14 Grandiosaer med pepperoni.

Det hele begynte med en artikkel i den amerikanske avisen The Wall Street Journal. Avisen regnet med et dataprogram ut sannsynligheten for hvilken nasjon som ville ta flest medaljer i vinter-OL i Pyeongchang.

Ifølge prognosene havnet Norge og USA på toppen av statistikken med 36 medaljer hver i Sør-Korea.

Norges ambassadør i USA, Kåre Aas, utfordret dermed USAs ambassadør i Norge, Kenneth J. Braithwaite, til et aldri så lite veddemål.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Skal vi ha et vennskapelig veddemål? Hvilket land vil ta hjem flest medaljer? Taperen kjøper vinneren pizza, skrev den norske ambassadøren på Twitter.

– Så klart, min gode venn. Jeg kan like et veddemål med fordel min vei, svarte Braithwaite.

Pizzagjeld

En uke ut i OL er NRK Dagsrevyen i gang med å lage en sak om den nye amerikanske ambassadøren til Norge. NRKs reporter Martin Roalsø har lagd en Norge-quiz. Premien, om Braithwaite svarer riktig på spørsmålene, er tilfeldigvis en pizza.

Og den pensjonerte kontreadmiralen fra Michigan svarer godt for seg. NRK skylder han én pizza.

FROSSENPIZZA: Det er pepperoni-varianten av frossenpizzaen Grandiosa som de to ambassadørene har veddet om. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

En drøy uke senere. Norge har slått alle medaljerekorder. 14 gull, 14 sølv og 11 bronse. Totalt 39 medaljer, som er tre flere enn Wall Street Journal hadde regnet seg frem til.

USA på sin side har tatt en god del færre – ni gull, åtte sølv og seks bronse. 23 medaljer, som er 13 færre enn spådommen.

Flere pizzaveddemål

Tilbake i Oslo sitter den amerikanske ambassadøren og skylder Kåre Aas 14 pizzaer.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Lykken ved å ha to pizza-veddemål på gang er at taperen av et veddemål kan kjøpe vinneren av det andre pizza. Vi vant NRK Nyheters Norge-quiz, men tapte OL-veddemålet med Kåre Aas, skriver den amerikanske ambassaden på Twitter.

– Så NRK Nyheter kan dere sende en frossen Grandiosa pepperoni til den amerikanske ambassaden, så skal vi legge den til de andre 13 (en for hvert gull) i en sending til Kåre Aas og den norske ambassaden i USA, sånn at de får en liten smak hjemmefra?, skriver de videre.